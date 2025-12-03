ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli alımı: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte resmi duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için yeni bir sözleşmeli bilişim personeli alımı duyurusunu yayımladı. Bu alım, kamu sektöründe bilişim alanında kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller için önemli bir fırsat sunuyor. Başkanlık, çeşitli teknik pozisyonlarda istihdam edilecek 14 bilişim personeli için başvuru alacak.





Başvuru şartları nelerdir?

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım 2025 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup, posta ya da bizzat başvuru kabul edilmeyecek.





Genel Şartlar: Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak genel şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulacak pozisyona göre, bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği veya ilgili alanlardan dört yıllık bir lisans mezuniyeti isteniyor. Bunun yanı sıra, yazılım geliştirme, ağ yönetimi gibi teknik konularda belirli yıllarda mesleki deneyim de aranmaktadır.





Özel Şartlar: İlan edilen pozisyonlar için aranan özel şartlar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme deneyimi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar bulunmaktadır. Her bir pozisyonun kendine özgü tecrübe ve beceri gereksinimleri bulunmaktadır.





Hangi pozisyonlar için alım yapılacak?

Başvurular, aşağıdaki teknik pozisyonlar için kabul edilecektir:

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)

İş Analisti

Yazılım Test Uzmanı

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı

İş Zekâsı Uzmanı

Bu pozisyonlar için adaylardan en az 3 ile 5 yıl arasında değişen deneyim süreleri istenmektedir. Ayrıca, her pozisyon için belirli yazılım ve güvenlik teknolojilerine hakimiyet gerekmektedir.





Başvuru belgeleri ve süreç

Başvuru yapacak adayların, kimlik, mezuniyet belgesi, KPSS ve yabancı dil puanı, askerlik durumu gibi belgeleri dijital ortamda sisteme yüklemeleri gerekecek. Bunun yanı sıra, adayların bilişim alanındaki mesleki tecrübelerini gösteren belgeler de başvuruda yer almalıdır.





Sözlü sınav ve değerlendirme süreci

Başvuruların ardından, genel ve özel şartlara uyan adaylar, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili teknik bilgiler ve uygulamalı sorularla değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar, pozisyonlarına göre atanmaya hak kazanacaklardır.





Sözleşme ücreti