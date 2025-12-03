ÖSYM 2025 sözleşmeli bilişim personeli alımı: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte resmi duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı duyurusunu yayımladı. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda mezun adaylar, çeşitli teknik pozisyonlar için başvurabilir. Başvurular 24 Kasım - 8 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Sözlü sınav tarihleri ise 12 Ocak 2026 olarak belirlendi. İşte başvuru detayları.
Başvuru şartları nelerdir?
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım 2025 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olup, posta ya da bizzat başvuru kabul edilmeyecek.
Hangi pozisyonlar için alım yapılacak?
Başvurular, aşağıdaki teknik pozisyonlar için kabul edilecektir:
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
İş Analisti
Yazılım Test Uzmanı
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı
İş Zekâsı Uzmanı
Bu pozisyonlar için adaylardan en az 3 ile 5 yıl arasında değişen deneyim süreleri istenmektedir. Ayrıca, her pozisyon için belirli yazılım ve güvenlik teknolojilerine hakimiyet gerekmektedir.
Başvuru belgeleri ve süreç
Başvuru yapacak adayların, kimlik, mezuniyet belgesi, KPSS ve yabancı dil puanı, askerlik durumu gibi belgeleri dijital ortamda sisteme yüklemeleri gerekecek. Bunun yanı sıra, adayların bilişim alanındaki mesleki tecrübelerini gösteren belgeler de başvuruda yer almalıdır.
Sözlü sınav ve değerlendirme süreci
Başvuruların ardından, genel ve özel şartlara uyan adaylar, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili teknik bilgiler ve uygulamalı sorularla değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar, pozisyonlarına göre atanmaya hak kazanacaklardır.
Sözleşme ücreti
Alım yapılacak pozisyonlara göre belirlenen sözleşme ücret tavanı, pozisyonların özel şartları altında açıklanmış olup, adaylar bu tavan ücret üzerinden maaş alacaklardır. Ayrıca, kurum, ücretin tavanının altında bir ödeme yapma yetkisine de sahiptir.