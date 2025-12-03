Benzin ve motorine zam var mı? 3 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tabelalara yansıyan indirimle birlikte; benzinin litre fiyatında 73 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 2 lira 11 kuruşluk bir düşüş yaşanmış ve motorin fiyatları yeniden 60 TL'nin altına gerilemişti. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorine indirim ya da zam sinyali bulunmuyor. İşte güncel akaryakıt fiyat listesi.