Mehmet Aydın kimdir?

1967 yılında Çumra doğumlu olan Mehmet Aydın; Eğitim hayatına Çumra'da başlamış olup ilk, orta ve lise öğrenimini Çumra'da tamamlamıştır. Yükseköğrenimine Çumra Selçuk Üniversitesi Seracılık Bölümü ile devam edip Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesiyle tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1987 yılında Devlet Memuru olarak Antalya’da başlamış olup, Konya Doğanhisar, Çumra Devlet Hastanesinde Memur, Müdür Yardımcısı ve Hastane Müdürü olarak görev yapmıştır.

Muğla Ortaca Devlet Hastanesi Müdürü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyon Genel Sekreterliği ve Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürü olarak çalışma hayatını tamamlayarak emekli olmuştur. Ayrıca; 2000 yılında Çumra Aysa Otogaz dolumu ve montaj, 2002 yılında Ayris Otogaz İşletmesini kurmuştur. Aydın Halı Saha işletmeciliği de yapmış olan Mehmet Aydın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine Çumra Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Mehmet Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.