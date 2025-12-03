AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak bir süredir görevini bağımsız sürdüren Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın AK Parti’ye katılacak. Yerel seçimlerde Konya’da 6 belediyeyi bünyesine katan YRP, bu son geçişle birlikte kentteki tüm belediye başkanlarını AK Parti’ye kaptırmış olacak.
Konya’nın Çumra ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nden seçilip daha sonra istifa eden Mehmet Aydın’ın AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Yaklaşık 9 aydır bağımsız olarak görev yapan Aydın’ın rozetini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ileri sürüldü. Böylece Konya’da YRP’den istifa eden tüm belediye başkanları AK Parti’ye geçmiş olacak.
Sözcü’nün haberine göre, Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin bugün gerçekleşecek grup toplantısında takacak.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AK Parti’ye geçmiş oldu. Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılmıştı.
Mehmet Aydın kimdir?
1967 yılında Çumra doğumlu olan Mehmet Aydın; Eğitim hayatına Çumra'da başlamış olup ilk, orta ve lise öğrenimini Çumra'da tamamlamıştır. Yükseköğrenimine Çumra Selçuk Üniversitesi Seracılık Bölümü ile devam edip Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesiyle tamamlamıştır.
Çalışma hayatına 1987 yılında Devlet Memuru olarak Antalya’da başlamış olup, Konya Doğanhisar, Çumra Devlet Hastanesinde Memur, Müdür Yardımcısı ve Hastane Müdürü olarak görev yapmıştır.
Muğla Ortaca Devlet Hastanesi Müdürü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyon Genel Sekreterliği ve Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürü olarak çalışma hayatını tamamlayarak emekli olmuştur. Ayrıca; 2000 yılında Çumra Aysa Otogaz dolumu ve montaj, 2002 yılında Ayris Otogaz İşletmesini kurmuştur. Aydın Halı Saha işletmeciliği de yapmış olan Mehmet Aydın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine Çumra Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Mehmet Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.