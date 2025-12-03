Hakim ve savcı atamaları tam liste 2 Aralık 2025, kura töreninin ardından erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni gerçekleşti. Hakim ve savcı atama sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 HSK atama tam isim listesi sorgulama ekranı haberimizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Büyük bir heyecanla kura çekimini bekleyen adaylara bir hususu hatırlatmak istediğini söyleyen Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız" açıklamalarında bulundu. Peki, Hakim ve savcı kura sonuçları atama listesi yayımlandı mı?
HAKİM VE SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından, 2 Aralık tarihli kura sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.
Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları Mazeret Kararnamesinde değerlendirilecek olup, tebligatları daha sonra gönderilecektir.
Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz."
HSK KURA İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Aşağıdaki yer alan linklerden 2 Aralık tarihli, hakim ve savcı atama listesi sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Adli Yargı Kura Kararnamesi İçin Tıklayınız
İdari Yargı Kura Kararnamesi İçin Tıklayınız