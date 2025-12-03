HAKİM VE SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından, 2 Aralık tarihli kura sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları Mazeret Kararnamesinde değerlendirilecek olup, tebligatları daha sonra gönderilecektir.

Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz."