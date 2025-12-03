2025 yılı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı kapsamında toplam 496 kadroya yeni atamalar yapılacak. Biyolog, diyetisyen, laborant, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför-operatör, garson, bulaşıkçı, büro personeli ve avukat gibi farklı unvanlarda istihdam sağlanacak. Başvuru yapmayı planlayan adaylar, OGM personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve sürece dair tüm ayrıntıları araştırıyor.

2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

OGM PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR

20 Mühendis,

30 Büro personeli,

4 Avukat,

2 Biyolog,

1 Diyetisyen

OGM PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!

1 Laborant,

2 Tekniker

OGM PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

296 Şoför–Operatör,

2 Garson,

2 Bulaşıkçı,

135 Temizlik personeli

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

YERLEŞTİRME VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1) Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3) Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evrak teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

4) Adayların EK 2’ de ilan edilen genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, yerleştirmeleri veya atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen şartları eksiksiz şekilde taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyete uğramamaları açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.

5) Ataması yapılan ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak, herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.



