Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 2025 Aralık ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kiracılar ve ev sahipleri, açıklanacak yeni zam oranına göre kira bedellerini güncelleyebilecek. Kira zammı hesaplamaları, mevcut kira bedeli ve belirlenen zam oranına göre yapılacak ve yeni kira bedelleri buna göre belirlenecek. Peki 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE- TÜFE'ye göre ev ve işyerleri için kira zammı nasıl hesaplanır? İşte Aralık ayı kira artış oranı açıklanma tarihi!

1 /6 Aralık ayı kira zammı 2026 TÜFE artış oranı mülk sahipleri ve kiracılar tarafından beklentilerle takip ediliyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da kesinleşiyor.

2 /6 2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANMA TARİHİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile Aralık dönemi kira zam oranı netleşecek. Resmî bilgilere göre, 2025 Aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ilan edilecek.

3 /6 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan bu verilere göre, Aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artışlarında tavan oran yüzde 35.91 olarak belirlendi.

4 /6 Kira zammı hesaplaması eski sisteme döndü Konut kiralarında uzun bir süre, 2024 yılının Temmuz ayına kadar süren yüzde 25'lik sabit bir zam tavanı uygulaması vardı. Ancak bu tarihin ardından uygulama sona erdirildi ve kira zam tavanı hesaplaması, tıpkı eski dönemlerde olduğu gibi, yeniden 12 aylık ortalama enflasyon rakamı esas alınarak yapılmaya başlandı.

5 /6 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Kira zammı, mevcut kira bedeli ile TÜFE üzerinden belirlenen kira zam oranının çarpılmasıyla hesaplanır. Örnek: 15.000 TL kira + %37,15 zam = 20.572,5 TL.