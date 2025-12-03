MEMURA EMEKLİYE SEYYANEN ZAM! Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı, zam oranı açıklandı mı?

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şuan memur ve emeklisine yapılacak zam artışı aralık ayı itibarıyla yüzde 17,55 olurken, Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı ise 11,20 oldu.