MEMURA EMEKLİYE SEYYANEN ZAM! Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı, zam oranı açıklandı mı?

Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammı için kritik tablo netleşmeye başladı. TÜFE’nin kasımda yüzde 0,87 artması, SSK–Bağ-Kur emeklileri ile memur kesiminin 5 aylık zam oranını ortaya çıkardı. Kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak olsa da mevcut veriler yeni yıl maaş artışına dair güçlü ipuçları sunuyor.
MEMUR VE EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emeklilere seyyanen zam talebinde bulunmuştu.
Kalaycı, "Emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır." ifadelerine yer vermişti. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren seyyanen zamma ilişkin herhangi bir çalışma henüz gündeme gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara yenisafak.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şuan memur ve emeklisine yapılacak zam artışı aralık ayı itibarıyla yüzde 17,55 olurken, Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı ise 11,20 oldu.
Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin zam artışı netleşecek.