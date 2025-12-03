Emekliye 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti: Kasım ayı emekli enflasyon farkı ne kadar çıktı? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur için yeni maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için kritik veri açıklandı. TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte beş aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emekliyi bekleyen yaklaşık zam aralığı da ortaya çıkmış oldu. İşte kuruşu kuruşuna yapılacak hesaplamalar ve yeni aylıkların detayları…
Milyonlarca emeklinin ocak zammına yön verecek kasım enflasyonu açıklandı. TÜİK’in duyurduğu veriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Emeklilerin maaşlarına yansıyacak artış oranı ve güncel hesaplamalar haberimizde…
BEŞ AYLIK ZAM RAKAMI NETLEŞTİ
Emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık hesaplamada kritik eşik aşıldı. TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte, Temmuz-Kasım dönemine ait beş aylık enflasyon oranı kesinleşti. Temmuz’da %2,06, Ağustos’ta %2,04, Eylül’de %3,23, Ekim’de %2,55 olan TÜFE, Kasım ayında da %0,87 yükseldi.
Bu sonuçlarla birlikte, beş aylık enflasyon %11,2 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında alacakları zammın en az %11,2’sini şimdiden garantilemiş oldu. Zam formülünde artık sadece Aralık ayı verisi bekleniyor.
GÖZLER TABAN AYLIK DÜZENLEMESİNDE
Emeklilerin kesin zam oranı, TÜİK’in Aralık enflasyonunu açıklayacağı ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Hesaplanan oran, geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı ve ek düzenlemelerle yukarı yönlü revize edilebilecek.
Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni taban aylık düzenlemesi de merak konusu. Aralık verisinin açıklanmasının ardından hem zam hem de taban maaş için 2025'in kesin rakamları ortaya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANDI
%11,2’lik artışın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar belli oldu. İşte eski ve yeni tutarlar:
ESKİ – YENİ MAAŞ LİSTESİ (SSK & BAĞ-KUR)
16.881 TL → 18.772 TL
17.000 TL → 18.904 TL
17.500 TL → 19.460 TL
18.000 TL → 20.016 TL
19.000 TL → 21.128 TL
20.000 TL → 22.240 TL
21.000 TL → 23.352 TL
22.000 TL → 24.464 TL
23.000 TL → 25.576 TL
24.000 TL → 26.688 TL
25.000 TL → 27.800 TL
26.000 TL → 28.912 TL
29.000 TL → 32.248 TL
30.000 TL → 33.360 TL
31.000 TL → 34.472 TL
32.000 TL → 35.584 TL
33.000 TL → 36.696 TL
34.000 TL → 37.808 TL
35.000 TL → 38.920 TL
36.000 TL → 40.032 TL
37.000 TL → 41.144 TL
38.000 TL → 42.256 TL
39.000 TL → 43.368 TL
40.000 TL → 44.480 TL
41.000 TL → 45.592 TL
42.000 TL → 46.704 TL
43.000 TL → 47.816 TL
44.000 TL → 48.928 TL
45.000 TL → 50.040 TL
46.000 TL → 51.152 TL
47.000 TL → 52.264 TL
48.000 TL → 53.376 TL
49.000 TL → 54.488 TL
50.000 TL → 55.600 TL