Emekliye 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti: Kasım ayı emekli enflasyon farkı ne kadar çıktı? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur için yeni maaş tablosu

Bu sonuçlarla birlikte, beş aylık enflasyon %11,2 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında alacakları zammın en az %11,2’sini şimdiden garantilemiş oldu. Zam formülünde artık sadece Aralık ayı verisi bekleniyor.