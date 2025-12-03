KPSS 2026 tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu: Kamu Personel Seçme Sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınavı ne zaman?

Yeni yılda KPSS hazırlıklarına başlayan adaylar, “KPSS 2026 ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Başvuru süreçlerini kaçırmak istemeyen ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimini incelemeye başladı. Açıklanan takvime göre KPSS lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu ise 6 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM’nin paylaştığı güncel KPSS oturum tarihleri.

1 /5 ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan ÖSYM sınavlarının tarihleri netleşti. KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS alan bilgisi sınavı da 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki 2026 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 2026 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

3 /5 KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı başvurusu ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı başvurusu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları da 19-20 Ağustos tarihinde alınacak.

2026 KPSSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSSS önlisans 2026 sonuçları ise 30 Ekim’de açıklanacak.

4 /5 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.