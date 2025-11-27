Yükseköğretim kurumları ve kamu kurumlarında yabancı dil yeterliliğini belgelemek için kullanılan YDS/2 2025 sınavı, 16 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de. Peki YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi
YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YDS 2 sınavı 16 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 16 Kasım’da 10.15’te başladı. YDS sınav sonuçları katılımcıların araştırdığı konulardan biri oldu. YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte ÖSYM YDS 2025 sonuçları açıklanma tarihi
YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YDS sınavı sonuçları kaç yıl geçerli?
YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir.
2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (%10)
Sınavın hemen ardından ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların yer aldığı Temel Soru Kitapçığı dizilimini 16 Kasım saat 14.35 itibarıyla görüntülemeye başladı.
Bitiş: 26 Kasım 2025 – 23.59
Platform: ais.osym.gov.tr
Bu süre içerisinde T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar kitapçığın tamamına ulaşabiliyor. ÖSYM, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkıyla korunduğunu, izinsiz paylaşım ve çoğaltmanın yasak olduğunu hatırlattı.
2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)