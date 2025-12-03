Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
POLİS-BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: 2026 Ocak zamlı polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?

POLİS-BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: 2026 Ocak zamlı polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?

16:193/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı yaklaşırken polis ve başkomiserlerin alacağı zamlı maaşlar yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının birleşmesiyle güvenlik personelinin gelirlerinde kayda değer bir yükseliş bekleniyor. 5 aylık TÜFE verilerine göre yüzde 17,57’lik zam şimdiden kesinleşmiş durumda. Peki yeni yılda başkomiser maaşları ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplamalarında kritik eşik aşılırken, polis ve başkomiser maaşlarında beklenen artış da netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık fark yüzde 17,57’ye ulaştı. Ocak ayında gelecek son veriyle zam oranı kesinleşecek. Peki 2026’da başkomiserler ne kadar maaş alacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!

Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Diğer mesleklerde olduğu gibi polis ve başkomiserler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle:

8/1 POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 8/1 polis maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 80.046,36 TL olacak.

3/1 BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon beklentilerine göre 3/1 başkomiser maaşı yüzde 17,57 oranında artışla 87.577,89 TL olacak.

#emekli
#polis maaşı
#polis zamlı maaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR aralık ayı güncel açık iş ilanları yayımlandı