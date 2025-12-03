Resmi Gazete kararları yayımlandı: 3 Aralık Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 33096 sayılı Resmi Gazete'de bugün, Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler.
Bugün yayımlanan 3 Aralık tarihli Resmî Gazete ile birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği birçok önemli düzenleme erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılırken, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte de çeşitli güncellemeler yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, günün atama kararları ve yeni düzenlemelerin kapsamını merak ediyor. İşte 3 Aralık Resmî Gazete kararları, yayımlanan yönetmelikler ve tüm detaylar.
3 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 19/11/2025 Tarihli ve 2025-58/3 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/51, K: 2025/184 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/39 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/40 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/41 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/42 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/43 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/44 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/45 Sayılı Kararı
RESİ GAZETE İLANLARI
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri