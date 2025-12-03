Resmi Gazete kararları yayımlandı: 3 Aralık Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

Bugün yayımlanan 3 Aralık tarihli Resmî Gazete ile birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği birçok önemli düzenleme erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılırken, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte de çeşitli güncellemeler yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, günün atama kararları ve yeni düzenlemelerin kapsamını merak ediyor. İşte 3 Aralık Resmî Gazete kararları, yayımlanan yönetmelikler ve tüm detaylar.