Kamu görevlilerinin merakla beklediği 2026 Ocak maaş artışı için kritik gün geldi. Dört aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler TÜİK’in açıklayacağı kasım TÜFE verisine çevrildi. Beş aylık rakamların ortaya çıkmasıyla memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktorları da yakından ilgilendiren yeni maaş tabloları haberimizde…
Zam Döneminde Kritik Gün: Kasım Verisi Saat 10.00’da Açıklanıyor
Memur ve emeklilerin ocak zammını belirleyecek veri akışında kritik eşik bugün geçiliyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında açıklanan TÜFE rakamlarının toplamı %16,56 seviyesinde gerçekleşmişti. Kasım ayına ilişkin enflasyon bugün saat 10.00’da duyurulacak ve zam hesabının beş aylık bölümü netleşmiş olacak.
Bu yılın ilk yarısında oluşan %10,57 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme artışı sayesinde memurlar temmuzda toplam %15,57 zam almıştı. Söz konusu artışla en düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.503 TL’ye, memur emeklisi taban aylığı ise 19.617 TL’den 22.671 TL’ye çıkmıştı. Yeni veri, bu rakamların ocak döneminde nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.
Piyasanın Gözü Kasım Tahminlerinde: Yıllık Enflasyonda Sınırlı Geri Çekilme Beklentisi
AA Finans tarafından yapılan Kasım Beklenti Anketi’ne katılan 33 ekonomist, aylık artış için %1,31 düzeyinde ortalama tahminde bulundu. Bu beklenti, yıllık enflasyonun kasım itibarıyla %31,65 seviyesine gerileyebileceğine işaret ediyor. Yıl sonu beklentisi ise %31,89 bandında seyrediyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklileri kasım itibarıyla %6,37 civarında 5 aylık enflasyon farkı elde etmiş olacak. Üzerine toplu sözleşmeden gelen %11’lik zam eklendiğinde toplam artış oranı %18,07 düzeyine çıkıyor.
Yeni Maaş Hesaplaması: Ocak Zammının İlk Çerçevesi Belli Oldu
Ekonomist beklentilerinin çalışmaya yansıması ile ocak ayı için güncellenen tahmini tablo şu şekilde oluşuyor:
En düşük memur maaşı:
50.503 TL → 59.947 TL
En düşük memur emekli aylığı:
22.671 TL → 26.910 TL
Son tahminlere göre zam formülünde öne çıkan göstergeler:
Toplam enflasyon (5 ay): %12’ye yakın
Enflasyon farkı (5 ay): %6,67
Toplu sözleşme artışı: %11
Kümülatif tahmini zam: %18,4
Kasım verisinin bugün açıklanmasıyla fotoğraf netleşirken, ocak zammının kesinleşmesi için gözler 3 Ocak’ta duyurulacak aralık enflasyonuna çevrilecek.