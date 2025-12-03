2026 Ocak zammını belirleyecek kritik veri açıklandı-açıklanacak derken milyonların gözü TÜİK’e çevrildi. Dört aylık farkın kesinleşmesi sonrası bugün açıklanacak TÜFE ile beş aylık zam oranı da ortaya çıkacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaşları büyük oranda şekillenecek. Polisinden öğretmenine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm kamu çalışanlarının beklediği hesaplamalar haberimizde yer alıyor.