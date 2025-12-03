İSKİ’nin 3 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranı verileri İstanbul için alarm veriyor. Megakentte su seviyesi yüzde 18,06’ya kadar düşerken, Ömerli ve Terkos gibi kritik barajlarda suların yer yer tamamen çekildiği görüntüler kaydedildi. Kazandere ve Pabuçdere’de doluluk oranı yüzde 3’ün altına indi; Elmalı ise yüzde 50 bandında kalarak dikkat çekti. Sonbahar yağışlarının gelmemesi nedeniyle su miktarı hızla azalırken uzmanlar, “Eğer aralık ve ocak yağışları yetersiz olursa İstanbul ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabilir” uyarısında bulunuyor. Peki barajlarda ne kadar su kaldı, doluluk oranları daha ne kadar düşebilir? İşte İSKİ’nin güncel verileri ve barajlarda son durum…

İSKİ'nin 3 Aralık 2025 güncel verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 18,06'ya kadar geriledi. Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece'de su seviyeleri kritik eşiklerin altına inerken, bazı barajlarda doluluk yüzde 3'ün bile altına düştü. Kuraklık megakenti ciddi su krizi riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Son durum: Su seviyesi kritik eşiğin altında

İstanbul’da sonbahar yağışlarının gerçekleşmemesi, barajlardaki su miktarını hızla aşağı çekti. Kentin en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda suyun bazı noktalarda tamamen çekildiği görülürken drone görüntüleri kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

İSKİ'nin paylaştığı 3 Aralık 2025 güncel verilerine göre İstanbul'un toplam baraj doluluk oranı: %18,06

Bu seviye, megakentin uzun yıllardır gördüğü en düşük aralık ayı doluluk oranlarından biri olarak kaydedildi.



Baraj baraj son durum: En düşük seviye Kazandere ve Pabuçdere’de

İstanbul'un bazı barajlarında su seviyesi yüzde 3’ün bile altına indi. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere tarihinin en düşük oranlarından birinde.

Ömerli Barajı: %14,59

Darlık Barajı: %28,06

Elmalı Barajı: %50,05

Terkos Barajı: %20,22

Alibeyköy Barajı: %10,78

Büyükçekmece Barajı: %19,41

Sazlıdere Barajı: %17,64

Istrancalar Barajı: %27,76

Kazandere Barajı: %2,87

Pabuçdere Barajı: %2,96

Neden bu kadar düştü? Sonbahar yağışlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi

Yaz boyunca artan tüketim

Kuraklık eğilimi

Baraj havzalarında buharlaşma kayıplarının artması

Baraj doluluk oranının yüzde 20'nin altına inmesinin "kritik su yönetimi" gerektirdiği bir noktaya işaret ettiği belirtiliyor. Eğer aralık ve ocak aylarında güçlü yağışlar gelmezse, İstanbul'da kademeli su kesintilerinin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

