Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler ve yüzde 31,07'lik zam ihtimali

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi açıklandı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği ve birçok kalemi doğrudan etkileyen 2026 asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar devam ederken, belirlenen ilk toplantı tarihi 12 Aralık olarak duyuruldu. TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranının 31,07 olarak duyurulmasıyla birlikte asgari ücrete yapılacak zam da netleşmeye başladı. Peki yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Oran yüzde kaç olacak? İşte öne çıkan rakamlar ve son dakika gelişmeler.
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi duyuruldu. İşçi ve işveren tarafının komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edileceği, hükümetin üye sayısının ise 1'e kadar düşürülmesi gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmazken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihinin de netleşmesiyle, önümüzdeki günlerde konunun resmiyete kavuşacağı tahmin ediliyor. İşte 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine dair son dakika gelişmeleri ve yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin en güçlü tahminler.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?
2026 yılı asgari ücreti için artık son düzlüğe girildi. Milyonlarca çalışanın takip ettiği asgari ücret zammına yönelik ilk toplantı 12 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TOPLANTI YAPILACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
YILLIK ENFLASYON 31,07 OLDU
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması gündemde.
Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyona göre bir zam yapılması bekleniyor.
Bu doğrultuda asgari ücret, yüzde 31,07'lik zam oranı baz alındığında 28 bin 971 TL olacağı öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA YENİ GÜNDEM
İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde. TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.
TÜM KESİMLERİ MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz" dedi.
"Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
2026 İÇİN BEKLENEN DİĞER ASGARİ ÜCRET
TAHMİNLERİ
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonunun %28,5 olarak öngörülmesi, zam beklentilerinin de bu orana odaklanmasına neden oluyor. Ekonomi çevrelerinde konuşulan iki temel senaryo bulunuyor:
1) %28,5 Zam Senaryosu
Bu orana göre 2026’da:
Net asgari ücret: 28.404 TL
Brüt asgari ücret: 33.417 TL olacağı hesaplanıyor.
2) %30 Zam Senaryosu
Bir diğer güçlü ihtimal ise yuvarlak bir artış oranı olan %30:
Net asgari ücret: 28.735 TL
Brüt asgari ücret: 33.807 TL seviyelerine işaret ediyor.