Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler ve yüzde 31,07'lik zam ihtimali

YILLIK ENFLASYON 31,07 OLDU





TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verileri memur ve emekli maaşının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak. Asgari ücrete yıllık enflasyon oranında bir zam yapılması gündemde.





Bugüne kadar enflasyonda 4 aylık veri belli olmuştu. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu.





Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyona göre bir zam yapılması bekleniyor.





Bu doğrultuda asgari ücret, yüzde 31,07'lik zam oranı baz alındığında 28 bin 971 TL olacağı öngörülüyor.