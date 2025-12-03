MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI HESAPLAMA TABLOSU: Memur maaş zammı enflasyon farkı yüzde kaç, Ocak ayında ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memurun gözü 2026 Ocak maaş zammına çevrildi. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri, öğretmenden polise, hemşireden mühendise tüm kamu çalışanlarının zam oranını büyük ölçüde netleştirdi. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 gelmesiyle birlikte memur maaş artışında kritik tablo ortaya çıktı. Peki, 2026 Ocak’ta memur maaşları ne kadar artacak?
5 aylık TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak Ocak zammı için güçlü bir ipucu oluştu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 31,07’ye yükselirken, kamu çalışanlarının beklediği enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. Artık gözler Aralık ayı verisine çevrilmiş durumda. Peki yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
MEMUR MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?
Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) açıklandı. Buna göre Kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
Enflasyon farkı ise Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.
Böylece yılın ikinci yarısına yönelik beşinci enflasyon verisi de ortaya çıkacak ve milyonların merak ettiği ocak zammı büyük ölçüde belirginleşti.
Yılın ikinci yarısında TÜFE; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 artış göstermişti.
MEMUR MAAŞ ZAMMI VE YENİ ARTIŞ ORANI HESAPLAMA TABLOSU OCAK 2026
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.
8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,56 olarak netleşti.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE MEMURA ZAM YÜZDE 20,50'Yİ GÖREBİLİR
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koydu.
Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;
Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7
Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61
Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor.
KESİN RAKAMLAR ARALIK AYI VERİLERİ İLE BELLİ OLACAK
Memur ve emeklilerin zam oranları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise memur maaşlarına; yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,7, yüzde 32 olursa yüzde 19,61, yüzde 33 olursa yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.
2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Kasım ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.
Beklentilerin ortalamasına göre yıllık enflasyonun ekimde yüzde 32,87 iken kasımda yüzde 31,65’e düşeceği öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu için tahminler yüzde 31 – yüzde 32,51 aralığında yer aldı.