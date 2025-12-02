HSK atama sonuçları açıklandı 2 Aralık 2025: Hakim ve Savcı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından hakim ve savcı atama sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri için yapılan kura işlemleri sonrasında, adayların görev yerleri kesinleşti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı tören, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargı başkanları, HSK üyeleri, meslek adayları ve aileleri hazır bulundu.





Tam liste erişime açıldı

Kura töreninin tamamlanmasının ardından HSK, adli ve idari yargı atama isim listelerini PDF formatında erişime sundu. Kurulun açıklamasında, meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların atamalarının ilgili mahallere yapıldığı belirtildi.





Ayrıca mazeret torbasından kura çeken veya eşi hakim-savcı olan adayların durumlarının, ayrı bir değerlendirme ile Mazeret Kararnamesi kapsamında duyurulacağı bildirildi. Bu adayların tebligatlarının daha sonra gönderileceği ifade edildi.





2025 Hakim ve Savcı atama sonuçları nasıl sorgulanır?

HSK tarafından yayınlanan resmî kura kararname listelerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşılabiliyor:

Adaylar, görev yerlerini bu belgeler üzerinden isimlerine göre kontrol edebiliyor.





Hakim ve Savcı atama duyurusu

Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından, 2 Aralık tarihli kura sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.





Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları Mazeret Kararnamesinde değerlendirilecek olup, tebligatları daha sonra gönderilecektir. Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz."



