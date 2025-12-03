TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruları alınan Samsun Çarşamba 600 / 250.000 Sosyal Konut Projesi için hak sahipliği sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Samsun İli Çarşamba İlçesi Kirazlıkçay Mahallesi’nde hayata geçirilen 615 Konutluk Proje kapsamında; 2+1 tipinde 436 adet, 3+1 tipinde 179 adet, toplam 615 konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. Kurayla birlikte hak sahipleri, projedeki bağımsız bölümlerine kavuşmuş oldu. İşte TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Çarşamba 600/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıkçay Mahallesi 615 Konut Projesi; 2 oda 1 salon nitelikli 436 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 179 adet olmak üzere toplam 615 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. İşte TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 konut kura listesi.