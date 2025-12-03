Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Çarşamba 600/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıkçay Mahallesi 615 Konut Projesi; 2 oda 1 salon nitelikli 436 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 179 adet olmak üzere toplam 615 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. İşte TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 konut kura listesi.