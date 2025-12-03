Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi

TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi

11:143/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruları alınan Samsun Çarşamba 600 / 250.000 Sosyal Konut Projesi için hak sahipliği sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Samsun İli Çarşamba İlçesi Kirazlıkçay Mahallesi’nde hayata geçirilen 615 Konutluk Proje kapsamında; 2+1 tipinde 436 adet, 3+1 tipinde 179 adet, toplam 615 konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. Kurayla birlikte hak sahipleri, projedeki bağımsız bölümlerine kavuşmuş oldu. İşte TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Çarşamba 600/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıkçay Mahallesi 615 Konut Projesi; 2 oda 1 salon nitelikli 436 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 179 adet olmak üzere toplam 615 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. İşte TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 konut kura listesi.

TOKİ SAMSUN ÇARŞAMBA kura sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ kura sonuçları
#TOKİ Çarşamba konut belirleme kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil takvimi 2025: MEB Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?