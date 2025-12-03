Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için 29 devlet memuru alımı yapacak. Başvurular, 24 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılacak olup, KPSS şartı ve belirli güvenlik kriterleri aranacak. Adaylar, başvuru sürecini takip etmek için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilecek.





Başvuru koşulları

Başvuru yapmak isteyen adayların, Türk vatandaşı olmaları ve 8 Aralık 2025 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2024-2025 KPSS (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmaları şarttır. Adaylar, sadece belirtilen kadrolara başvurabilecektir. Avukatlık ruhsatnamesi bulunan adaylar, avukat unvanına başvurabilecekler.





Başvuru yapabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlara uygun olmak ve herhangi bir suç kaydı bulunmamak gerekmektedir. Ayrıca, adayların askerlik durumu, akıl sağlığı ve güvenlik soruşturması gibi çeşitli kriterleri de taşıması istenmektedir.





Başvuru ve sınav süreci

Başvurular yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi (PTM) üzerinden, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya internet bankacılığı gibi seçeneklerle yapılabilecektir. Başvurular sırasında, adaylar profil bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde sisteme kaydettirmek zorundadır. Yanlış bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.





Başvuru sonuçları, sınav tarihi ve merkezi gibi tüm bilgilendirmeler PTM üzerinden yapılacak ve adaylar sınavlara çağrılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, belirli bir güvenlik soruşturması ve sağlık raporu sonrasında göreve başlayacaktır.





Başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Adaylar, başvuru sırasında gerekli belgeleri ve bilgileri eksiksiz yüklemelidir. Özellikle, KPSS puan bilgisi, eğitim belgeleri, askerlik durumu gibi verilerin doğru girilmesi önemlidir. Başvuru esnasında yapılan hata ya da yanlış beyanda bulunan adaylar, bu süreçte olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir.





Başvuruların son gününe kadar yapılması tavsiye edilmektedir, çünkü son dakikada yapılacak başvurular sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle aksaklıklar yaşanabilir. Adayların başvuru kılavuzunu https://www.jandarma.gov.tr ve https://www.jsga.edu.tr adreslerinden takip etmeleri gerekmektedir.





İletişim ve ulaşım

Başvuruyla ilgili sorularınız için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na bağlı iletişim merkezine başvurabilirsiniz. Akademiye ulaşım ise, Ankara şehir merkezinden minibüs hatlarıyla yapılabilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Beytepe/Çankaya/ANKARA