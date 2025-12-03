Memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı verilerini açıklamasıyla netleşecek. En düşük memur maaşı için belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? Tahminlere göre zam hesabı yeniden yapıldı. İşte yeni maaş tablosu…
Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli olan milyonlarca vatandaş ve yakınları yeni yılda zamlanacak maaşların ne kadar olacağını öğrenmeye çalışıyor. Memur maaşı zam nasıl hesaplanır (SGK)?
EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in Temmuz–Ekim dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon verisi %10,25 oldu. Bu rakam, memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda %5 enflasyon farkının oluştuğu anlamına geliyor. Toplu sözleşme kaynaklı %11’lik zam da hesaba katıldığında, Ocak ayına yaklaşırken memurların şimdiden %16,55’lik artışı garantilediği görülüyor.
Kasım ve Aralık enflasyonu beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak hazırladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin yeni sinyaller verdi.
TEMMUZDA MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Haziran 2025 enflasyon verisinin belli olmasıyla memur ve emekli memur maaşları netleşti. Haziran ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için ise temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı. Haziran-Aralık 2025 döneminde memur maaşlarına yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da yansıtıldı. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
MEMUR ZAMMI ENFLASYON VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELLİ OLACAK
Memur maaşlarına enflasyonda yaşanan gelişmelere göre yılda 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon zammına sendikalar ve hükümet yetkilileri tarafından belirlenen toplu sözleşme oranları da yansıtılıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 2026 yılında bin lira ilave ödeme gerçekleştirilecek.
4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 10,24 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
ZAM ORANI NETLEŞİYOR
Öte yandan kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları memur maaşlarını yeniden belirleyecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde 31-33 aralığına çıkarırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77 oldu.
Piyasalar kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1,31 bandında gelmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.