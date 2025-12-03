BUSKİ Bursa su kesintisi 3 Aralık 2025: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ilçe ilçe su kesintisi programı

Bursa’da güncel su kesintisi takvimi BUSKİ tarafından düzenli olarak duyuruluyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan planlı ve ani kesinti bilgileri sayesinde vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?”, “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” gibi merak edilen soruların yanıtına hızlıca ulaşabiliyor. Osmangazi, Nilüfer, , Gemlik, Mustafakemalpaşa başta olmak üzere tüm ilçe ve mahallelerde yapılacak çalışmalar, kesinti saatleriyle birlikte anlık olarak güncelleniyor. İşte Bursa genelinde su kesintisi yaşanan bölgeler ve şebeke suyunun yeniden verileceği zaman dilimleri.

1 /6 Bursa’da BUSKİ’nin sürdürdüğü altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı, hangi bölgeleri kapsadığı ve hangi saatlerde yeniden su sağlanacağı ise BUSKİ tarafından ilan edilen güncel kesinti programında paylaşıldı. İşte 3 Aralık Çarşamba ilçelere göre su kesintisi listesi ve tüm detaylar.

2 /6 GEMLİK KURŞUNLU Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

3 /6 MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

4 /6 NİLÜFER YOLÇATI Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 03/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğüİşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesinin tamamında 03.12.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

5 /6 OSMANGAZİ DEMİRTAŞ BARBAROS Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Baskanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarında 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.