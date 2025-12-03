MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Polis, Öğretmen, Hemşire Zam Tablosu Şekillendi

Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı büyük ölçüde ortaya çıktı. Peki ocakta kamu çalışanlarını nasıl bir artış bekliyor? İşte hesaplamalar ve son tablo…
İŞTE BEŞ AYLIK ENFLASYON TABLOSU
Ocak zammına yön verecek 6 aylık enflasyon verisinin beşincisi açıklandı. TÜİK’in Kasım ayı rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı için kritik eşik netleşmeye başladı.
Temmuz’da yüzde 2.06, Ağustos’ta 2.04, Eylül’de 3.23, Ekim’de 2.55 olan enflasyon, Kasım ayında yüzde 0.87 arttı. Böylece Temmuz–Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 11.2 olarak gerçekleşti.
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5.9 seviyesine çıktı. Bu farkın üzerine eklenecek yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak zammı şimdiden yüzde 17.55’e ulaştı. Kesin oran Aralık verisiyle netleşecek.
ANKETLER ZAM BEKLENTİSİNİ AÇIKLIYOR
Ekonomistlerle yapılan anketlerde, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31.89 – 32.2 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu tahminlere göre memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7.66 – 7.91, Ocak zammı ise yüzde 19.5 – 19.78 bandında oluşacak.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİ
TCMB, 2025 yılı enflasyonunu yüzde 31 – 33 aralığında öngörüyor. Bu beklenti gerçekleşirse:
Enflasyon farkı: yüzde 6.93 – 8.56
Ocak zammı: yüzde 18.7 – 20.5
aralığında şekillenebilecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM
Beş aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak artış oranı yüzde 17.55 + 1.000 TL olarak güncellendi. İşte yeni maaşlar…
TABAN AYLIKLAR
Memur
• Eski: 50.503 TL
• Yeni: 60.366,28 TL
Memur emeklisi
• Eski: 22.672,29 TL
• Yeni: 27.651,28 TL
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (ESKİ – YENİ)
Şube müdürü (Lisans) 1/4
• Eski: 76.659 TL
• Yeni: 91.112,65 TL
Memur (Lisans) 9/1
• Eski: 52.617 TL
• Yeni: 62.851,28 TL
Uzman öğretmen 1/4
• Eski: 67.766 TL
• Yeni: 80.658,93 TL
Öğretmen 1/4
• Eski: 61.146 TL
• Yeni: 72.877,12 TL
Polis memuru 8/1
• Eski: 68.084 TL
• Yeni: 81.032,74 TL
Uzman doktor 1/4
• Eski: 126.119 TL
• Yeni: 149.252,88 TL
Hemşire (Lisans) 5/1
• Eski: 61.759 TL
• Yeni: 73.597,70 TL
Mühendis 1/4
• Eski: 78.200 TL
• Yeni: 92.924,10 TL
Teknisyen (Lise) 11/1
• Eski: 54.547 TL
• Yeni: 65.120 TL
Profesör 1/4
• Eski: 111.348 TL
• Yeni: 131.889,57 TL
Araştırma görevlisi 7/1
• Eski: 73.792 TL
• Yeni: 87.742,50 TL
Vaiz 1/4
• Eski: 63.916 TL
• Yeni: 76.133,26 TL
Avukat 1/4
• Eski: 73.515 TL
• Yeni: 87.416,88 TL
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş + 0-6 yaş 2 çocuk) dahildir.
MEMUR EMEKLİLERİNE YANSIYAN YENİ MAAŞLAR
Müsteşar 1/1
• Eski: 82.432,30 TL
• Yeni: 97.899,17 TL
Genel müdür 1/1
• Eski: 72.957,86 TL
• Yeni: 86.761,96 TL
Şube müdürü (Lisans) 1/4
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL
Memur (Lisans) 1/4
• Eski: 27.688,80 TL
• Yeni: 33.548,18 TL
Öğretmen 1/4
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL
Kaymakam 1. sınıf 1/4
• Eski: 47.908,82 TL
• Yeni: 57.316,82 TL
Başkomiser 1/4
• Eski: 34.864,94 TL
• Yeni: 41.983,74 TL
Polis memuru 1/4
• Eski: 34.282,48 TL
• Yeni: 41.299,06 TL
Hemşire (Lisans) 1/4
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL
Mühendis 1/4
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
• Eski: 24.406,34 TL
• Yeni: 29.689,65 TL
Pratisyen hekim 1/4
• Eski: 59.466,38 TL
• Yeni: 70.902,73 TL
Profesör 1/4
• Eski: 65.075,88 TL
• Yeni: 77.496,70 TL
İmam-hatip
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL
Avukat 1/4
• Eski: 33.995,55 TL
• Yeni: 40.961,77 TL