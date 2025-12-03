MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Polis, Öğretmen, Hemşire Zam Tablosu Şekillendi

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam için kritik veri açıklandı. Kasım enflasyonuyla birlikte yüzde 11’lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkın büyük bölümü netleşti. Peki 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisi için yeni maaşlar nasıl şekillenecek? Detaylar haberimizde…