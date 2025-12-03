İŞKUR, aralık ayı güncel açık iş ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden sürekli işçi alımı, kurum dışı kamu ilanları ve özel sektör personel alımları yoğun ilgi görüyor. Hastanelere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, ön muhasebeci, servis elemanı, büro personeli, üretim elemanı gibi birçok kadroda personel aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden şehir, pozisyon, öğrenim durumu ve deneyim kıstaslarına göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolayca başvuru yapabiliyor. Aralık ayı itibarıyla yayımlanan Türkiye geneli güncel açık iş ilanları, istihdam fırsatlarını takip eden adaylar için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte Aralık ayı Türkiye geneli güncel açık iş ilanları.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara sunduğu e-şube platformu üzerinden sürekli güncellenen açık iş ilanlarıyla istihdamı teşvik eden önemli bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Aralık 2025 itibarıyla, İŞKUR'un açık iş ilanları listesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve üretim elemanı gibi pozisyonlar için binlerce fırsat yer alıyor. Kamu kurumlarının yanında özel şirketler de binlerce personel alımı için iş ilanına çıktı. İŞKUR e-şube’ye (esube.iskur.gov.tr) üye olarak filtreleme yapabilir, ilanlara online başvurabilir ve kariyerinizi güçlendirebilirsiniz; en az lise mezunu adaylar için bu platform, Türkiye genelinde 81 ilde yeni kapılar aralıyor.