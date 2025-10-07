ENKA Vakfı tiyatroya desteğini sürdürüyor: “Biz Kimiz?” İstanbul'a geliyor

ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünü üstlendiği 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’ye gelecek olan, Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in sahneleyeceği Biz Kimiz? (Qui Som?) gösterisine ‘yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru’ olarak destek veriyor. 22-23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenecek bu özel gösteri; dans, müzik, tiyatro ve akrobatik öğeleri aynı sahnede buluşturuyor.
2024’te Avignon Festivali’ndeki dünya prömiyerinde büyük beğeni toplayan, Fransız ulusal eleştirmenler tarafından verilen 2025 Eleştirmen Ödülleri kapsamında, en iyi bölgesel yapım ödülü olan Prix Georges-Lerminier’ye layık görülen Biz Kimiz?, Ben Kimim? ve Neredeyiz? başlıklarını taşıyan üçlemenin ilk parçasını oluşturuyor. “Kazanan biziz. Şimdi neyi değiştireceğiz?” sorusunun yanıtını arayan gösteri, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları aynı sahnede buluşturarak izleyicilere sınırları aşan bir deneyim sunuyor. Gösteride, sözler, figürler, müzik ve dans birleşiyor, günümüz toplumsal meseleleri, modern dünyanın çelişkileri ve umutları sahneye taşınıyor. Hem büyüleyici görselliği hem de derin felsefi sorularıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat eden Biz Kimiz?, ENKA Vakfı’nın destekleriyle, 22 Ekim ve 23 Ekim 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde izlenebilir.
• Yazan, Tasarlayan, Yöneten Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias
• Artistik İşbirliği Maria Muñoz, Pep Ramis (Mal Pelo)
• Dramaturji Barbara Métais-Chastanier
• Müzik Pierre-François Dufour
• Sahne ve Kostüm Tasarımı Lluc Castells
• Işık Tasarımı María de la Cámara, Gabriel Paré (Cube.bz)
• Ses Tasarımı Fanny Thollot
• Malzeme ve Renk Araştırmaları Bonnefrite
• Seramik Tasarımcısı Thomas Pachoud
• Teknik Yönetim Romuald Simonneau
• Seramik Sanatçısı Sébastien De Groot
• Aksesuar, Seramik Sanatçısı Benjamin Porcedda
• Sahne Yönetimi Mathieu Miorin
• Işık Yönetimi Enzo Giordana
• Ses Yönetimi Cholé Levoy
• Kostüm Alba Viader
• Aşçı Ricardo Gaiser
• Topluluk Amiri Laurent Ballay
• Prodüksiyon Sorumlusu Caroline Mazeaud
• Prodüksiyon Amiri Pierre Compayré
• Prodüksiyon Asistanı Élie Astier
• Fotoğraflar François Passerini, Salavdor Sunyer
• Sahne FotoğraflarıChristophe Raynaud De Lage, Jerome Quadri
• Sahne Kadrosu Lucia Bocanegra, Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Miguel Fiol, Dimitri Jourde, Chen-Wei Lee, Blaï Mateu Trias or Claudio Stellato, Yolanda Sey, Julian Sicard, Marti Soler, Maria Carolina Vieira, Guillermo Weickert
Süre 100’ ; arasız / Yaş Sınırı: +13 / Fransızca, Katalanca, İspanyolca, İngilizce, Portekizce; Türkçe üst yazılı.