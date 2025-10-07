ENKA Vakfı tiyatroya desteğini sürdürüyor: “Biz Kimiz?” İstanbul'a geliyor

2024’te Avignon Festivali’ndeki dünya prömiyerinde büyük beğeni toplayan, Fransız ulusal eleştirmenler tarafından verilen 2025 Eleştirmen Ödülleri kapsamında, en iyi bölgesel yapım ödülü olan Prix Georges-Lerminier’ye layık görülen Biz Kimiz?, Ben Kimim? ve Neredeyiz? başlıklarını taşıyan üçlemenin ilk parçasını oluşturuyor. “Kazanan biziz. Şimdi neyi değiştireceğiz?” sorusunun yanıtını arayan gösteri, dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları aynı sahnede buluşturarak izleyicilere sınırları aşan bir deneyim sunuyor. Gösteride, sözler, figürler, müzik ve dans birleşiyor, günümüz toplumsal meseleleri, modern dünyanın çelişkileri ve umutları sahneye taşınıyor. Hem büyüleyici görselliği hem de derin felsefi sorularıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vaat eden Biz Kimiz?, ENKA Vakfı’nın destekleriyle, 22 Ekim ve 23 Ekim 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde izlenebilir.