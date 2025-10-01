Yeni Şafak
Sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı

14:491/10/2025, Çarşamba
Bakan yardımcısı duyurdu sinema izleyicisi altı kat arttı.
İki günde 780 bin kişi sinema keyfi yaptı. Böylece önceki hafta sonuna göre seyirci sayısı yaklaşık 6 kat arttı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Türkiye Sinema Festivali” kapsamında sinemaseverlerin büyük bir rekora imza attığını duyurdu. Mumcu, 27-28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde bin 500 salonda sinema biletlerinin 80 TL’den satıldığını ve toplam 780 bin kişinin sinema keyfi yaşadığını belirtti. Bakan Yardımcısı, önceki hafta sonuna göre seyirci sayısının yaklaşık 6 kat artarak 135 binden 780 bine yükseldiğini, özellikle alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarında yoğunluk yaşandığını ifade etti. “Bu güzel etkinlikte emeği geçen sinemanın tüm paydaşlarına ve özellikle siz değerli sinemaseverlere çok teşekkür ederiz” diyen Mumcu, kültür ve sanata verilen değerin halkın yoğun ilgisiyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.



