10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi

Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali”ne başvurular sona erdi. Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan festivale bu yıl 500’e yakın kısa film ve senaryo projesi başvuru yaptı. Festivalin ön jürisi tarafından belirlenecek finalistler, 20 Ekim’de festivalin internet adresinden ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Finalistler ön jüri tarafından belirlenecek

Festivalin ön jürisi her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema profesyonellerinden oluşuyor. Genel Kategori ön jüri üyeleri arasında yönetmenler Orhan Dede, Mert Erez ve Hüseyin Urçuk, yapımcı Nebiye Ay ve colorist Neşe Durdi yer alırken; Yapım Destek Kategorisi ön jürisinde ise yönetmen Mert Kartal ve Yılmaz Kıvanç ile senarist Fatma Nur Güldalı bulunuyor. 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, ön jüri tarafından belirlenen finalist kısa filmler seyircilerle buluşacak. 30 Kasım akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde jüri üyelerinin belirleyeceği 11 proje ödül alacak.

Üç kategoride toplam 400 bin TL değerinde ödül verilecek

Festivalin 30 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 400 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak, ayrıca gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim telif ücreti ödenecek. Genel Kategori’de; En İyi Kurmaca Film’e 40 bin TL, En İyi Belgesel’e 40 bin TL, En İyi Animasyon Film’e 40 bin TL, En İyi Deneysel Film’e ise 30 bin TL ödül verilecek. Ayrıca bu yıl, Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan anısına “Genç Öncüler Özel Ödülü” takdim edilecek. Kazanan 30 bin TL’lik bir ödüle sahip olacak. Lise Kategorisi’nde ise En İyi Film Ödülü kazanan genç sinemacı 20 bin TL’lik ödül kazanacak. Film Yapım Desteği Kategorisi’nde ise 5 senaryo projesine ödül takdim edilecek. Finalistler arasından bir projeye 75 bin TL İSE (İstanbul Sinema Evi) film yapım desteği, bir projeye ColorCore'dan renk desteği, bir projeye FSM Film Yapım'dan kamera ve ekipman desteği, bir projeye PostMekan’dan kurgu desteği bir projeye ise Aytekin Sound'dan ses teknisyeni ve ses ekipmanı desteği verilecek.

Kısa’dan Hisse Festivali, Metin Erksan’ı anacak

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya ilgi duyan üniversite ve lise öğrencisi genç sinemacı adaylarının ve sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl usta sinemacı Metin Erksan’ı anacak. 2021 yılında başlayan ve festival çatısı altında yürütülen “Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyesi”nde eğitim alan öğrencilerin Metin Erksan için hazırladıkları “İdeada Aşk Zamanı” isimli belgesel, festivalin açılış filmlerinden birisi olacak.

Festivalde neler var?

10. yılına özel olarak bu yıl 10 gün sürecek olan festivalde Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılacağı söyleşiler, ustalık sınıfları, atölye ve paneller katılımcılarla buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireyler için özel olarak hazırlanan gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Festivalin özel etkinliği “Tek Plan Masa Buluşmaları” ve sinema temalı kolektif yazılan bir kitap bu yıl da festival takipçilerinin beğenisine sunulacak. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek bütün etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.











