Gülşah Tanriöver'den yeni tekli

Türk pop müziğinin özgün seslerinden Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısını “Bile Bile”dinleyiciyle buluşturdu. Yorumculuğu ve söz yazarlığıyla öne çıkan Tanrıöver’in yeni şarkısının aranjörlüğü Özkan Meydan, prodüktörlüğü ise Ahmet Ulvar Tanrıöver üstlendi. Sanatçının prodüksiyon markası By Tanrıöver tarafından hayata geçirilen projenin dağıtım ve klip çalışmaları Dark’n Dark Müzik yaptı. Klip çekimleri İstanbul’da Honeybee Stüdyoları’nda yapılırken, yönetmen koltuğunda ise yönetmen Enes Bilal Taşcı oturdu. Gülşah Tanrıöver, yalnızca müziğiyle değil; toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınıyor. Sanatçı yeni eserinde de aynı anlayışla dinleyicilere ulaşıyor. “Bile Bile” tüm dijital platformlarda yayında.