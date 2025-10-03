Yeni Şafak
Gülşah Tanriöver'den yeni tekli

Gülşah Tanriöver'den yeni tekli

Yeni teklisi tüm dijital platformlarda.
Yeni teklisi tüm dijital platformlarda.

Müzisyen Gülşah Tanrıöver, yeni teklisi "Bile Bile"yi dinleyiciyle buluşturdu.

Türk pop müziğinin özgün seslerinden Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısını “Bile Bile”dinleyiciyle buluşturdu. Yorumculuğu ve söz yazarlığıyla öne çıkan Tanrıöver’in yeni şarkısının aranjörlüğü Özkan Meydan, prodüktörlüğü ise Ahmet Ulvar Tanrıöver üstlendi. Sanatçının prodüksiyon markası By Tanrıöver tarafından hayata geçirilen projenin dağıtım ve klip çalışmaları Dark’n Dark Müzik yaptı. Klip çekimleri İstanbul’da Honeybee Stüdyoları’nda yapılırken, yönetmen koltuğunda ise yönetmen Enes Bilal Taşcı oturdu. Gülşah Tanrıöver, yalnızca müziğiyle değil; toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınıyor. Sanatçı yeni eserinde de aynı anlayışla dinleyicilere ulaşıyor. “Bile Bile” tüm dijital platformlarda yayında.




