"Çal Dede" belgeseli İzmir'de izleyiciyle buluştu

İzmir Valiliğinin desteğiyle, "Efeler Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Çal Dede" belgeseli, izleyiciyle buluştu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki gösterim öncesi konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, belgeselin Anadolu kültürünü ve geleneklerini aslına uygun olarak yansıttığını söyledi. Efelerin İzmir'in işgale uğradığı dönemde ellerindeki sınırlı imkanlara rağmen düşmana karşı destansı mücadele verdiğini anlatan Elban, şunları kaydetti: "Bu rotayı (Efeler Yolu), uzun yıllardan beri çalışan akademisyenler ortaya çıkardı. Rotada inanılmaz doğal güzellikler, eşsiz manzaralar, tarih ve yaşanmışlıklar var. Çok farklı değerlerin yanında bir de inancımızın gereği ya da toplumun kutsiyet atfettiği bazı mekanlar ve ritüeller bulunuyor. Bunlar da o rotanın kültürünü yansıtıyor. Çal Dede belgeseli de o yörede insanların bildiği, yaşattığı bir ritüel."