MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık 2025 faiz kararı, finans piyasalarının en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı oran; kredi maliyetlerinden mevduat getirilerine kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. Peki, Aralık ayı PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak, karar ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Ekonomistlerin son beklentileri ne yönde şekilleniyor?
Ekonomi çevreleri gözlerini Aralık 2025 Merkez Bankası faiz kararına çevirmiş durumda. PPK toplantısından çıkacak oran, hem bireysel yatırımcılar hem de reel sektör için yol gösterici olacak. Peki, kritik faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların beklentisi hangi seviyelerde yoğunlaşıyor?
MEKREZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.
SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki cari ay sonu gecelik faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 39,15 iken, bu dönemde hafif yükselerek yüzde 39,35'e ulaşmıştır.
Öte yandan, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında uygulanması beklenen TCMB politika faizi beklentisi ise bu ankete göre yüzde 38,28 olarak kaydedilmiştir.