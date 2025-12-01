Yeni Şafak
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? İşte güncel hava durumu

09:031/12/2025, Pazartesi
Aralık ayının yaklaşmasıyla İstanbul’a kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından kentte yağışlar etkisini gösterirken, “İstanbul’a kar ne zaman gelecek?” sorusu merak konusu oldu. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken gözler olası kar tarihine çevrildi. İstanbullular 1 Aralık Pazartesi günü sabahına sağanak yağış ile uyandı. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte AKOM'dan İstanbul hava durumu açıklaması.

Hava durumuna göre ya açık ya da kapalı alan tercihinde bulunacak olanlar yaşadığı ilde yağmur, kar yağacak mı araştırıyor. Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı. 

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?


İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?


İstanbul'da yağışlar bölgesel olarak pazartesi gününe kadar süreklilik gösterecek. Kentte sıcaklıkların birkaç gün boyunca 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?


CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen son güncel hava durumlarına ilişkin tahminleri değerlendirdi.


Bu sene İstanbul'da kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi gelecek veya ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Batı bölgelerinde ama Anadolu daha yüksek bir şey oldu. Coğrafi olarak daha yüksek olduğu için orada aralık ayının ikinci yarısında kar yağışları olabilir. Hatta bu pazartesi günü Doğu Anadolu'da yani Kars, Ardahan, Erzurum, Malatya gibi yerlerde karla karışık yağmur görülecek. Yükseklerde de tabi kar yağışı olacak.

