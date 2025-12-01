BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yine tüketicilerin gündeminde. 5 Aralık 2025 Cuma günü başlayacak kampanyalarla birlikte mağazalarda pek çok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor. Küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden ev yaşamını kolaylaştıran tekstil ürünlerine kadar geniş bir seçenek listesi alıcıları bekliyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu haftanın Cuma kataloğu, hem ürün çeşitliliği hem de sunduğu avantajlarla alışveriş severlerin ilgisini üzerine çekiyor. 65” ekrana sahip TCL Google Tv 29500 TL, Android işletim sistemli TCL 43 İnç Full HD Android TV 11,250 TL, Omıx X5 Cep Telefonu ve TWS Kulaklık 5,990 TL, mini tıraş makinesi 349 TL, polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 499 TL, WAG maşası 790 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 5 Kasım kataloğu detayları.

1 /6 BİM, 5 Aralık 2025 için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak haftanın öne çıkan indirimlerini açıkladı. Oyuncak çeşitlerinden küçük ev aletlerine, teknolojik aksesuarlardan mutfak ürünlerine ve beyaz eşyalara kadar uzanan geniş ürün gamında cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Uygun alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, kataloğun detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki bu hafta BİM aktüel raflarında hangi ürünler indirimde yer alıyor? İşte merak edilen yeni fırsat listesi.

2 /6 BİM aktüel ürünler 5 Aralık kataloğu Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.500 TL Kumtel Siyah Turbo Ankastre Seti 9.500 TL Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL Heifer Wag Maşası 799 TL Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL Heifer Çay Makinesi 1.550 TL Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL El Feneri 199 TL Telefon Tablet Tutucu 129 TL Arnica Blender Seti 1.750 TL Heifer Mini Blender Set 1.450 TL Keysmart Baskül-Tartı 449 TL Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL



3 /6 Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 279 TL Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL Bonera Derin Tencere 529 TL Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL Cam Çay Fincan Seti 269 TL LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL Okyanus Mutfak Gereçleri 33 TL

4 /6 DAGİ Kaşkorse 2'li Takım 599 TL Kaşe Pantolon 319 TL Bere Kadın 119 TL Bere Erkek 99 TL Peluş Patik 169 TL Kapaklı Eldiven 119 TL Keçe Terlik 89 TL

5 /6 Oyuncak Güzellik Masası 999 TL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL Pullu Kilitli Günlük 199 TL Geçmeli Kalem 39 TL Kabartmalı Sticker Seti 49 TL Jump Ball Oyunu 299 TL Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL Oyuncak Yol Seti 499 TL