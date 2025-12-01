Yeni Şafak
BİM aktüel ürünler 5 Aralık kataloğu yayımlandı! Bim'de bu hafta neler var?

13:291/12/2025, Pazartesi
BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yine tüketicilerin gündeminde. 5 Aralık 2025 Cuma günü başlayacak kampanyalarla birlikte mağazalarda pek çok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor. Küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden ev yaşamını kolaylaştıran tekstil ürünlerine kadar geniş bir seçenek listesi alıcıları bekliyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu haftanın Cuma kataloğu, hem ürün çeşitliliği hem de sunduğu avantajlarla alışveriş severlerin ilgisini üzerine çekiyor. 65” ekrana sahip TCL Google Tv 29500 TL, Android işletim sistemli TCL 43 İnç Full HD Android TV 11,250 TL, Omıx X5 Cep Telefonu ve TWS Kulaklık 5,990 TL, mini tıraş makinesi 349 TL, polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 499 TL, WAG maşası 790 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 5 Kasım kataloğu detayları.

BİM, 5 Aralık 2025 için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak haftanın öne çıkan indirimlerini açıkladı. Oyuncak çeşitlerinden küçük ev aletlerine, teknolojik aksesuarlardan mutfak ürünlerine ve beyaz eşyalara kadar uzanan geniş ürün gamında cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Uygun alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, kataloğun detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki bu hafta BİM aktüel raflarında hangi ürünler indirimde yer alıyor? İşte merak edilen yeni fırsat listesi.

BİM aktüel ürünler 5 Aralık kataloğu

Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.500 TL

Kumtel Siyah Turbo Ankastre Seti 9.500 TL

Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL

Heifer Wag Maşası 799 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

Heifer Çay Makinesi 1.550 TL 

Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL

El Feneri 199 TL 

Telefon Tablet Tutucu 129 TL

Arnica Blender Seti 1.750 TL

Heifer Mini Blender Set 1.450 TL

Keysmart Baskül-Tartı 449 TL

Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL


Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 279 TL

Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL

Bonera Derin Tencere 529 TL

Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL

Cam Çay Fincan Seti 269 TL

LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL

Okyanus Mutfak Gereçleri 33 TL

DAGİ Kaşkorse 2'li Takım 599 TL

Kaşe Pantolon 319 TL

Bere Kadın 119 TL

Bere Erkek 99 TL

Peluş Patik 169 TL

Kapaklı Eldiven 119 TL

Keçe Terlik 89 TL

Oyuncak Güzellik Masası 999 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL

Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL

Pullu Kilitli Günlük 199 TL

Geçmeli Kalem 39 TL

Kabartmalı Sticker Seti 49 TL

Jump Ball Oyunu 299 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL

Oyuncak Yol Seti 499 TL

Akrilik Bant Kesici 129 TL

Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL

Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL

Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL

Sütlük 199 TL

Desenli Pasta Tabağı 299 TL

Desenli Kahve Bardağı 20 TL

Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

Su Kovası 69 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

