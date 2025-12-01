BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yine tüketicilerin gündeminde. 5 Aralık 2025 Cuma günü başlayacak kampanyalarla birlikte mağazalarda pek çok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor. Küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden ev yaşamını kolaylaştıran tekstil ürünlerine kadar geniş bir seçenek listesi alıcıları bekliyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu haftanın Cuma kataloğu, hem ürün çeşitliliği hem de sunduğu avantajlarla alışveriş severlerin ilgisini üzerine çekiyor. 65” ekrana sahip TCL Google Tv 29500 TL, Android işletim sistemli TCL 43 İnç Full HD Android TV 11,250 TL, Omıx X5 Cep Telefonu ve TWS Kulaklık 5,990 TL, mini tıraş makinesi 349 TL, polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 499 TL, WAG maşası 790 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler 5 Kasım kataloğu detayları.
BİM aktüel ürünler 5 Aralık kataloğu
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.500 TL
Kumtel Siyah Turbo Ankastre Seti 9.500 TL
Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL
Heifer Wag Maşası 799 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Heifer Çay Makinesi 1.550 TL
Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL
Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL
El Feneri 199 TL
Telefon Tablet Tutucu 129 TL
Arnica Blender Seti 1.750 TL
Heifer Mini Blender Set 1.450 TL
Keysmart Baskül-Tartı 449 TL
Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL
Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 279 TL
Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL
Bonera Derin Tencere 529 TL
Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL
Cam Çay Fincan Seti 269 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL
Okyanus Mutfak Gereçleri 33 TL
DAGİ Kaşkorse 2'li Takım 599 TL
Kaşe Pantolon 319 TL
Bere Kadın 119 TL
Bere Erkek 99 TL
Peluş Patik 169 TL
Kapaklı Eldiven 119 TL
Keçe Terlik 89 TL
Oyuncak Güzellik Masası 999 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL
Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL
Pullu Kilitli Günlük 199 TL
Geçmeli Kalem 39 TL
Kabartmalı Sticker Seti 49 TL
Jump Ball Oyunu 299 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL
Oyuncak Yol Seti 499 TL
Akrilik Bant Kesici 129 TL
Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL
Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL
Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL
Sütlük 199 TL
Desenli Pasta Tabağı 299 TL
Desenli Kahve Bardağı 20 TL
Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL
Su Kovası 69 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL