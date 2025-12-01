Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları AÖF 6-7 Aralık 2025'te gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, AÖF vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları, öğrencilerin dönem başarısını etkileyecek. Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri bilgilerini kontrol etmek. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.
AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları AÖF 6-7 Aralık 2025'te gerçekleşecek. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00'te yapılmaktadır.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler belgelerine: aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak,
Öğrenci otomasyon sisteminden "Sınav Giriş Belgesi" bölümünü seçerek ulaşabiliyor.
Belgede öğrencinin sınava gireceği okul, bina, salon, sıra numarası ve oturum saatleri yer alıyor. Belgelerin sınav günü yanlarında bulundurulması zorunlu.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026
AÖF Ders Geçme Notu ve Harf Sistemi
Anadolu Üniversitesi, AÖF ders geçme notunu 35 olarak belirledi. Ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler, FF harf notu ile dersten başarısız sayılacak. AÖF harf notları şu şekilde:
84 – 100: AA (4,00) Geçti
77 – 83: AB (3,70) Geçti
71 – 76: BA (3,30) Geçti
66 – 70: BB (3,00) Geçti
61 – 65: BC (2,70) Geçti
56 – 60: CB (2,30) Geçti
50 – 55: CC (2,00) Geçti
46 – 49: CD (1,70) Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45: DC (1,30) Ortalamaya Bazlı Geçti
35 – 39: DD (1,00) Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 34: FF (0,00) Kaldı.