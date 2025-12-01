Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları, öğrencilerin dönem başarısını etkileyecek. Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri bilgilerini kontrol etmek. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.