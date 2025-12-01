Yeni Şafak
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

13:411/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları AÖF 6-7 Aralık 2025'te gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, AÖF vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları, öğrencilerin dönem başarısını etkileyecek. Sınav öncesi AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri bilgilerini kontrol etmek. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları AÖF 6-7 Aralık 2025'te gerçekleşecek. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00'te yapılmaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler belgelerine: aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak,

Öğrenci otomasyon sisteminden "Sınav Giriş Belgesi" bölümünü seçerek ulaşabiliyor.

Belgede öğrencinin sınava gireceği okul, bina, salon, sıra numarası ve oturum saatleri yer alıyor. Belgelerin sınav günü yanlarında bulundurulması zorunlu.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026


AÖF Ders Geçme Notu ve Harf Sistemi

Anadolu Üniversitesi, AÖF ders geçme notunu 35 olarak belirledi. Ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler, FF harf notu ile dersten başarısız sayılacak. AÖF harf notları şu şekilde:

84 – 100: AA (4,00) Geçti

77 – 83: AB (3,70) Geçti

71 – 76: BA (3,30) Geçti

66 – 70: BB (3,00) Geçti

61 – 65: BC (2,70) Geçti

56 – 60: CB (2,30) Geçti

50 – 55: CC (2,00) Geçti

46 – 49: CD (1,70) Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45: DC (1,30) Ortalamaya Bazlı Geçti

35 – 39: DD (1,00) Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 34: FF (0,00) Kaldı.

