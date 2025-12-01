2 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Kar tatili açıklaması gelen iller hangileri? MEB ve Valilik açıklamaları

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2 ARALIK?

Meteoroloji raporunda İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı yer alırken, Bolu, Kartalkaya, Aladağ yaylaları ve Uludağ çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Ancak 2 Aralık Ssalı günü için herhangi bir il valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.