2 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Kar tatili açıklaması gelen iller hangileri? MEB ve Valilik açıklamaları

10:381/12/2025, Pazartesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta başı için yaptığı kuvvetli yağış ve kar uyarılarının ardından gözler 2 Aralık Salı gününe çevrildi. Sağanak yağışın etkisini artırdığı bölgelerde, yüksek kesimlerde yer yer kar görüldü. Bu gelişmeler üzerine öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Hafta başında peş peşe gelen yağış ve kar uyarıları sonrası 2 Aralık Salı günü hava durumuna ilişkin beklenti arttı. Bazı illerde sağanak etkisini sürdürürken yüksek rakımlı noktalarda kar yağışı başladı. Hava koşullarının olumsuzlaşması nedeniyle öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konu, “Bugün okul tatil mi?” sorusu oldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2 ARALIK?

Meteoroloji raporunda İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı yer alırken, Bolu, Kartalkaya, Aladağ yaylaları ve Uludağ çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Ancak 2 Aralık Ssalı günü için herhangi bir il valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerle sınırlı olması ve kent merkezlerinde ulaşımı ciddi ölçüde etkilememesi nedeniyle şu ana kadar eğitim öğretime ara verilen bir il bulunmuyor. Valilikler tarafından yapılacak muhtemel açıklamalar gün içinde takip edilmeye devam edilecek.

2 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER

Bolu’nun yüksek kesimleri, Kartepe ile Uludağ’da kar yağışı etkili olsa da bu bölgelerde de okullar için tatil kararı alınmadı. Meteoroloji, kar yağışının pazartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla süreceğini belirtiliyor.

Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve dolu riskine karşı uyarılar yapılırken Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında da okullar için tatil kararı açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruların il valiliklerinin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

#Kar Tatil
#okul
#öğrenci
