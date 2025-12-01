İŞKUR’un yayımladığı güncel personel alımı ilanları, Türkiye genelinde farklı sektörlerde iş arayan binlerce kişiye yeni fırsatlar sunuyor. İlkokul mezunlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir başvuru kitlesini kapsayan bu ilanlarda; temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, sekreter, üretim işçisi, depo görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve büro memuru gibi pek çok pozisyon yer alıyor. Kamu kurumları ile özel sektör firmalarının ihtiyaçlarına göre açılan ilanlarda, deneyim şartı bulunmayan seçenekler de dikkat çekiyor. Başvurular tamamen ücretsiz olarak İŞKUR’un e-Devlet uyumlu resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. İl, ilçe, meslek kodu, eğitim durumu, yaş aralığı ve çalışma şekli gibi detaylı filtreleme seçenekleri sayesinde adaylar, kendilerine en uygun ilanlara kolayca erişebiliyor. İşte Aralık 2025 için İŞKUR’un sunduğu güncel iş fırsatları.

