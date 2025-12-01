Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında yeniden personel alımı yapıp yapmayacağı sorusu, kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl hem sözleşmeli personel hem de İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı gerçekleştiren Bakanlık, yeni dönem başvurularını bekleyen adayların odağında bulunuyor. Sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce kişi, 2026’da ilanların tekrar yayımlanıp yayımlanmayacağına dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle hangi unvanlarda ihtiyaç oluşacağı ve başvuru şartlarının nasıl belirleneceği, adayların merak ettiği kritik başlıkların başında geliyor. İşte Sağlık Bakanlığı’nın muhtemel kadro ve branş dağılımına dair son değerlendirmeler.

1 /4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte detaylar.

2 /4 Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak? Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

3 /4 Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.