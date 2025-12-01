Fenerbahçe - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig 14. hafta derbi karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Kadıköy'de oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak. VAR'da Ali Şansalan görev yapacak.
Lider Galatasaray zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamazsa liderliğini sürdürecek, Fenerbahçe kazandığı takdirde zirvenin yeni sahibi olacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski derbide takımlarını yalnız bırakacak.
Sakatlanan Wilfried Singo, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, cezalı Roland Sallai ile hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı Fenerbahçe maçında yok.