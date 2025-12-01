Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.





Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesi son dakikada sarı-lacivertlilerin attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Derbide perdeyi açan golü Galatasaray adına 27. dakikada Leroy Sane atarken, skoru Fenerbahçe'den 90+5. dakikada John Duran belirledi.





Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33 yaparken, Fenerbahçe puanını 32'e yükseltti ve liderlik el değiştirmedi.





Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.









FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

27' Ceza sahası dışında Barış Alper Yılmaz ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Leroy Sane'nin, rakiplerini ekarte ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, Jayden Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak Ederson'u yanıltarak ağlarla buluşturdu: 0-1.

41' Nelson Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte savunmadan seken topu önünde bulan Marco Asensio'nun gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

44' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, ceza alanında oluşan karambolde en son Edson Alvarez'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor. Ancak hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

İKİNCİ YARI

49' Leroy Sane'nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ederson köşeden topu kornere çelmeyi başardı.

67' Marco Asensio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

90+6' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Jhon Duran, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.





FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Maçtan önce gerginlik yaşandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.

Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.





- 3 tribünde koreografi yapıldı

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

- Çağlar ve Szymanski yetişmedi

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.





- Sol bekte tercih Brown oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti. Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.





- Eski başkan Ali Koç maçı statta takip etti

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi. Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.





- 10 futbolcu ilk Galatasaray derbisini yaşadı

Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.





- 19 yaş altında kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 19 yaş altı müsabakasını sarı-lacivertliler kazandı.





Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Ercüment Sancaklı ve 88. dakikada Haydar Karataş attı.





- Derbi golcüsü Duran

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, derbileri boş geçmedi. Sakatlığı sebebiyle takımından sık sık uzak kalan genç santrfor, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray filelerini de havalandırdı.





Duran, ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta forma giyerken sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol buldu.

- Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin müsabakanın 44. dakikasında kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edildi. Maçın 44. dakikasında yaşanan hava topu pozisyonunda Milan Skriniar'dan seken topu Edson Alvarez ağlarla buluşturdu.

Golün ardından 45. dakikada hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve 45+1. dakikada gol kararını iptal etti.





- Fred dalya dedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, sarı-lacivertli formayla dalya dedi.





Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer olan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisiyle sarı-lacivertli formayla 100. maçını oynadı. Fred, 79. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.





- Evinde golü buluyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda gol attı. Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan süreçte sahasında 6 maça çıkarken, sırasıyla Kocaelispor'a 3, Trabzonspor'a 1, Alanyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük'e ise 2'şer gol atmıştı.

Kadıköy'deki son lig maçında Kayserispor filelerine 4 gol gönderen Fenerbahçe, Galatasaray filelerine de 1 gol atmayı başardı.



