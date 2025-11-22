Yeni Şafak
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihleri

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihleri

09:42 22/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Kurban bayramı milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. 2026 yılı yaklaşırken en çok merak edilen dini bayram ve resmi tatil tarihleri netleşti. İslam alemi için oldukça önemli Kurban Bayramında kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2026 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihleri

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

Arefe Günü 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı 1. Günü 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü 30 Mayıs Cumartesi





2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

2026 KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili toplam 4,5 gün oluyor. Ancak resmi açıklamalarla bu sürenin uzatılması da mümkün. Konuyla ilgili henüz bir açıklama mevcut değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?


Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.



AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe, İslam dünyasında manevi önemiyle dikkat çekiyor. Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan bu gün, ibadetlerle dolu Arefe günü, aynı zamanda bayramın habercisi olarak kabul ediliyor.

Hadis-i şeriflerde, Arefe günü oruç tutmanın fazileti açıkça vurgulanıyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Arefe günü oruç tutmanın binlerce nafile oruca denk olduğunu ifade ettiği rivayetler, bu günün değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü dinde önemli bir yere sahiptir. Dileyen kişiler arefe günü veya Zilhicce ayının ilk 9 günü boyunca orucunu tutabilir.


