EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: Kritik veri netleşiyor! Emekli ve memurun zammında hesap ortaya çıktı

Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2026’da yapılacak artışın şekillenmesinde kritik öneme sahip kasım ayı enflasyon rakamları, çarşamba günü saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş zammına ilişkin tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış olacak.
Ocak 2026 zamlarına yön verecek kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK, merakla beklenen rakamları çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak. Açıklamanın ardından 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve memur ile emeklilerin alacağı zam konusunda önemli belirsizlikler ortadan kalkacak.
TÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre %2,55, yılın başından bu yana %28,63, yıllık bazda ise %32,87 artış göstermişti. Yılın ikinci yarısında enflasyon temmuzda %2,06, ağustosta %2,04, eylülde %3,23, ekimde ise %2,55 seviyelerinde gerçekleşti.
Kasım Beklentileri: Ekonomistlerden Ortalama %1,31 Tahmini
AA Finans’ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, kasım ayında aylık enflasyonun ortalama %1,31 seviyesinde artması bekleniyor.
Tahminler %1 ile %1,65 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun %32,87’den %31,65’e gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31,89 olarak dikkat çekti.
Milyonların Gözü 5 Aylık Enflasyon Farkında
Memur ve emekliler için Ocak ayında yapılacak maaş artışının önemli bölümünü oluşturacak 5 aylık enflasyon farkı merakla bekleniyor. Zammın hangi aralıkta olacağına ilişkin hesaplamalar şimdiden konuşulmaya başlandı.
Kasım ayı tahminlerinin %1,31 dolaylarında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı şimdiden %11,69 seviyesine ulaştı. Zam oranının kesinleşmesi ise aralık ayı enflasyonuyla birlikte mümkün olacak.
TCMB’nin yıllık enflasyon tahminine göre:
*Enflasyon %31 olursa 6 aylık zam %12,28,
*%32’ye çıkarsa zam %13,14,
*%33’e yükselirse zam %14 seviyesine ulaşacak.
*Bu senaryoya göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocakta %12,28 – %14 aralığında zam alacak.
Memur ve Memur Emeklileri İçin 5 Aylık Zam %18,07
Memur maaşlarında yılın ocak ve temmuz aylarında yapılan artışlara ek olarak enflasyon farkı da hesaba katılıyor. Kasım ayı beklentileri dikkate alındığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık toplam zam oranı %18,07 seviyesine ulaştı.
TCMB tahminlerine göre memur zammı:
*Enflasyon %31 olursa: %18,7
*Enflasyon %32 olursa: %19,61
*Enflasyon %33 olursa: %20,50 olacak.
2026 yılında toplu sözleşme kapsamında memurlara %11 ve %7, 2027’de ise %5 ve %4 oranında zam yapılması planlanıyor. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL ek artış yapılacak.