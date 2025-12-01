EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: Kritik veri netleşiyor! Emekli ve memurun zammında hesap ortaya çıktı

TÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre %2,55, yılın başından bu yana %28,63, yıllık bazda ise %32,87 artış göstermişti. Yılın ikinci yarısında enflasyon temmuzda %2,06, ağustosta %2,04, eylülde %3,23, ekimde ise %2,55 seviyelerinde gerçekleşti.