BYD ATTO 2 fiyatı ne kadar olacak?





ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin liralık özel lansman fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.





Modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir araya getiren, 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip olan BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.