Bu ay satışa sunuluyor! İşte BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 özel lansman fiyatı ve performans özellikleri

Tuğba Güner
11:481/12/2025, Pazartesi
BYD’nin Türkiye’deki sekizinci elektrikli ve ürün gamı içindeki dokuzuncu modeli olan ATTO 2, kompakt yapısı, çevik manevra kabiliyeti, segmentinin üzerinde donanım seçenekleri ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran teknolojik inovasyonlarıyla şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. ATTO 2 bu ay Türkiye'de satışa sunulacak. Peki, BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar.

BYD, Türkiye'deki ürün gamını kompakt elektrikli SUV modeli Atto 2 ile genişletiyor. Boost ve Comfort donanım seviyeleriyle satışa sunulan BYD Atto 2'nin fiyatı belli oldu.

ATTO 2 bu ay satışa sunulacak


Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti.


BYD'nin Türkiye'deki 8. elektrikli ve ürün gamı içindeki 9. modeli olan ATTO 2, bu ay Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak.

BYD ATTO 2 fiyatı ne kadar olacak?


ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin liralık özel lansman fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.


Modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir araya getiren, 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip olan BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.

100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaşıyor


Modelde ön aksa entegre edilmiş 130 kilovat gücünde elektrik motoru bulunuyor. Motor, 290 Nm tork üreterek aracı 0'dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.


Araçtaki 45,12 kilovat saat (kWsa) kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor.


Araçta 11 kilovat üç fazlı AC şarj desteği de standart olarak yer alırken, Cell-to-Body (CTB) mimarisi ve ısı pompası gibi teknik unsurlar verimlilik ve güvenlik odaklı bir yapı sağlıyor.

Geniş teknoloji desteği sunuyor


Modelin her iki donanım seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

ATTO 2, comfort donanım seviyesi, ambiyans aydınlatma, direksiyon ısıtma, panoramik görüş kamerası ve daha yüksek güçlü kablosuz şarj özelliğiyle muadillerinden ayrışıyor.

Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor.

ATTO 2, aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemine sahip olurken, NFC kart ve akıllı telefonlarla erişim imkanı da sunuluyor. Araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisini de kullanıcılarına sunuyor.




