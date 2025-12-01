İZSU, 1 Aralık Pazartesi günü için planlanan su kesintilerine dair detaylı bilgileri paylaştı. İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin olacağı ilçeler arasında Aliağa, Kiraz, Karaburun da yer almakta. Hangi mahallelerde su kesileceği ve suların ne zaman geleceği, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki İzmir su kesintisi İZSU duyurusu ile sular ne zaman gelecek, saat kaçta?