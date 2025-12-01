İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yürütülen planlı bakım, onarın ve altyapı çalışmaları sebebiyle 1 Aralık Pazartesi günü İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, " İzmir’de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde:
İZSU, 1 Aralık Pazartesi günü için planlanan su kesintilerine dair detaylı bilgileri paylaştı. İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin olacağı ilçeler arasında Aliağa, Kiraz, Karaburun da yer almakta. Hangi mahallelerde su kesileceği ve suların ne zaman geleceği, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki İzmir su kesintisi İZSU duyurusu ile sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
ALİAĞA SİTELER 01.12.2025 saat 10:07 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SİTELER MAHALLESİ 430 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR.
GAZİEMİR HÜRRİYET 01.12.2025 saat 13:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1077 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KARABURUN BOZKÖY 30.11.2025 saat 14:00 ile 01.12.2025 saat 14:00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası BOZKÖY MAHALLESİ'NDE ELEKTRİK-POMPA ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ 30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENEMEN ATATÜRK 01.12.2025 saat 12:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası elektrik arızası nedeniyle
NARLIDERE ÇAMTEPE, NARLI, 2. İNÖNÜ 01.12.2025 saat 11:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası.
ÖDEMİŞ HAMAM 01.12.2025 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ HAMAM MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ ÇAYLI 01.12.2025 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSAR CUMHURİYET 01.12.2025 saat 12:30 ile 15:53 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MELTEM TUR ,ŞENKÖY,KÜTAHYALILARV SITESI CEVRESINDE ANA BIRU ARIZASI SEBEBIYLW 3 SAAT SU KESINTISI VARDIR.
TORBALI GÖLLÜCE 01.12.2025 saat 11:50 ile 14:49 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması ESKİ HATTAN YENİ HATTA GEÇİŞ ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİTSİ YAPILAÇAKTIR.
URLA CAMİATİK, SIRA, YELALTI, YENİ 01.12.2025 saat 12:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası.