Don Kişot 30 Eylül'de sahnede

Miguel de Cervantes’in ölümsüz eseri, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrolleriyle sahnede hayat bulacak.30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon günlerdir provalara devam ediyor. Üç usta isim Yöntem, Olcay ve Bozkurt, provalar sırasında eğlenceli karelere de imza atıyor. Salı akşamı İstanbul’da Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak oyunda Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlik ve yıllara yayılan deneyimiyle sahnede büyüleyici bir performans sergileyecek. Zuhal Olcay, tiyatro, sinema ve müzik dünyasındaki zengin deneyimini Aldonza karakteriyle buluşturarak güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi yaratacak. Cengiz Bozkurt ise sahnedeki mizahi derinliği ve güçlü oyunculuğuyla Sancho Panza’ya hayat vererek, izleyicilerle özel bir bağ kuracak. İstanbul’dan sonra müzikal Ankara’da seyirciyle buluşacak.