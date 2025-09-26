Don Kişot 30 Eylül'de sahnede

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un ilk kez aynı sahneyi paylaşacakları Don Quixote (Don Kişot) müzikali 30 Eylül Salı akşamı seyirciyle buluşacak.
Miguel de Cervantes’in ölümsüz eseri, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönetiminde; Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrolleriyle sahnede hayat bulacak.30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik dev bir prodüksiyon günlerdir provalara devam ediyor. Üç usta isim Yöntem, Olcay ve Bozkurt, provalar sırasında eğlenceli karelere de imza atıyor. Salı akşamı İstanbul’da Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak oyunda Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlik ve yıllara yayılan deneyimiyle sahnede büyüleyici bir performans sergileyecek. Zuhal Olcay, tiyatro, sinema ve müzik dünyasındaki zengin deneyimini Aldonza karakteriyle buluşturarak güçlü ve unutulmaz bir kadın portresi yaratacak. Cengiz Bozkurt ise sahnedeki mizahi derinliği ve güçlü oyunculuğuyla Sancho Panza’ya hayat vererek, izleyicilerle özel bir bağ kuracak. İstanbul’dan sonra müzikal Ankara’da seyirciyle buluşacak.
İlk kez 1965 yılında sahneyle buluşan Don Quixote müzikali, 1959’da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı. Broadway’de toplam 2 bin 328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek “En İyi Müzikal” başta olmak üzere beş dalda Tony Ödülü kazandı. Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot’un hayal gücü ve cesaretiyle beslenen bu klasik yapım, tiyatro tarihinde iz bırakan başlıca eserler arasında yer alıyor. Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışta.
30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM
12-13-14-17 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM
24- 25-26 Ekim- Ankara ATO Congresium
19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM
25 Kasım 2025- Ankara ATO Congresium