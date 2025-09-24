Fotoğrafın ustaları 212 Photography İstanbul'da

27 Eylül'de sekizincisi düzenlenecek 212 Photography Istanbul fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Magnum fotoğrafçısı Harry Gruyaert ve Türkiye moda fotoğrafçılığının öncü isimlerinden Tamer Yılmaz’ı konuk edecek.
Sanatı kurgusunun temel taşlarından biri olarak gören Akaretler, 212 Photography Istanbul gibi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaparak İstanbul'un yaratıcı enerjisine ve sanatsal ruhuna katkıda bulunuyor. Moda, tasarım ve sanatın bir arada konuştuğu bir alan olan Akaretler, festival boyunca ziyaretçilerine keşif hissi uyandıran, ilham veren bir deneyim sunacak. 212 Photography Istanbul, sekizinci edisyonunda da yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda şehirle kurulan yaratıcı bir diyaloğa dönüşen kapsamlı programıyla İstanbul’un her iki yakasında sanatla örülü bir keşif rotası sunuyor. Akaretler de bu rota üzerinde, tarihi dokusu ve seçkin atmosferiyle hem yerel hem de uluslararası sanatçılar için eşsiz bir sahne oluşturuyor. Tarihin estetiğini bugünün ruhuyla birleştiren Akaretler, tüm sanatseverleri 212 Photography Istanbul boyunca bu görsel şölenin bir parçası olmaya davet ediyor.
Festival kapsamında, Belçikalı Magnum fotoğrafçısı Harry Gruyaert, daha önce yayınlanmamış İstanbul fotoğraflarından oluşan Sense of Place / Şehrin Duygusu sergisiyle Akaretler No: 49’da sanatseverlerle buluşacak. Işık, gölge ve kentsel doku arasındaki hassas etkileşimle şehri katmanlı bir hafıza alanı olarak yeniden hayal eden Gruyaert, festival kapsamında 27 Eylül 11.30'da düzenlenecek imza gününde hikayelerini ve özenle oluşturulmuş kompozisyonlarının ardındaki kararları ilk ağızdan paylaşacak. Türkiye’de moda fotoğrafçılığının dönüşümüne yön veren Tamer Yılmaz’ın İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan “TAMERA” başlıklı retrospektif sergisi ise Akaretler No: 41 ve 43’te bir ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Yılmaz'ın 1990'lardan günümüze uzanan arşivini ilk kez kapsamlı bir şekilde bir araya getiren sergi, sanatçının sanatsal evriminin izlerini paylaşırken, cinsiyet, kimlik ve beden gibi temalar üzerinden dönemin ruhunu bugünün gözünden yeniden anlamlandırıyor.