Fotoğrafın ustaları 212 Photography İstanbul'da

Sanatı kurgusunun temel taşlarından biri olarak gören Akaretler, 212 Photography Istanbul gibi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaparak İstanbul'un yaratıcı enerjisine ve sanatsal ruhuna katkıda bulunuyor. Moda, tasarım ve sanatın bir arada konuştuğu bir alan olan Akaretler, festival boyunca ziyaretçilerine keşif hissi uyandıran, ilham veren bir deneyim sunacak. 212 Photography Istanbul, sekizinci edisyonunda da yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda şehirle kurulan yaratıcı bir diyaloğa dönüşen kapsamlı programıyla İstanbul’un her iki yakasında sanatla örülü bir keşif rotası sunuyor. Akaretler de bu rota üzerinde, tarihi dokusu ve seçkin atmosferiyle hem yerel hem de uluslararası sanatçılar için eşsiz bir sahne oluşturuyor. Tarihin estetiğini bugünün ruhuyla birleştiren Akaretler, tüm sanatseverleri 212 Photography Istanbul boyunca bu görsel şölenin bir parçası olmaya davet ediyor.