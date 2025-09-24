Fransız Sanatçı César Piette İstanbul’da

Fransız sanatçı César Piette, kavramsal açıdan radikal ve çarpıcı eserlerinden oluşan yeni sergisiyle 1 Ekim'de DG Art Project ev sahipliğinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Collision” adlı sergi, insan-makine iş birliği ve çatışmasının içerdiği kaygı ve güzelliğe odaklanıyor. İllüstrasyon ve video oyunları dünyasından gelen sanatçının, geleneksel figüratif resim tekniklerini günümüzün dijital dünyasıyla ustaca harmanladığı bu seçki; geleneksel resim ile dijital manipülasyonun sunduğu olanakların kesişiminde yer alıyor.

Dijital kültürün yapaylığını gözler önüne seriyor

Piette, “airbrush” tekniğiyle oluşturduğu "hiperplastik" ve üç boyutlu görünüme sahip çalışmalarında sadece dijital görselleri fiziksel boyuta taşımakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda üretim sürecinde onların yapaylığını, kusursuz cazibesini ve parçalı doğasını sorguluyor. 3D illüstrasyon dili, dijital avatarlar, emoticon’lar ve uygulama ara yüzlerini tuvallerine aktaran sanatçı, pürüzsüz dijital yüzeyleri sanatsal dokunuşlarla bozarken bu müdahaleler, dijital kültürün hızla tüketilen görsel akışına karşı bir direnç niteliği taşıyor. Piette’in eserleri, modern yaşamın algoritmalar ve platformlar tarafından yönlendirilen yüzeysel kolaylıklarını görünür kılıyor. Günlük hayatta karşımıza çıkan meyveler, hayvanlar, ambalajlar, ikonlar, objeler ve figürler sanatçının pratiğinde parlak ve yapay kurgulara dönüşürken, bu yöntemle hem dijital kültürün yapaylığını gözler önüne seriyor hem de tüketim estetiğinin ardındaki ideolojik amaçları tartışmaya açıyor. Kompozisyonlarındaki çarpışmalar, erken modernist akımların (Kübizm, Fütürizm, Dadaizm) anti-sanat jestlerini hatırlatıyor. Piette de benzer şekilde görselleri parçalayarak ya da üst üste bindirerek izleyicinin beklentilerini sarsıyor ve dijital okunabilirliğin kusursuz mantığını bozuyor.

2 Kasım'a kadar görülebilir

Sanatçının plastikleşmiş formlarla ekspresyonist fırça darbeleri yan yana getirdiği tabloları, yalnızca estetik bir oyun değil; aynı zamanda günümüzün toplumsal, teknolojik ve kültürel gerilimlerine verilmiş sanatsal bir yanıt niteliğinde. Piette’in “kazara” taşma izleri ve manuel dokunuşları, hipergerçek dijital dünyanın altında kaotik, parçalı ve kırılgan bir gerçekliğin varlığını da sezdiriyor. Bu bağlamda “Collision” (Çarpışma) hem cazip bir dijital kaçış sunarken hem de bireyi yabancılaştıran sanal evrenlere yönelik eleştirel bir bakış açısı geliştiriyor. Sergi, sanatçının resim geleneğini teknoloji çağında yeniden yorumlama çabasını da gözler önüne seriyor. Piette’in sürekli gelişen deneysel pratiğindeki son adımları yakından görebileceğiniz “Collision” adlı sergisi, 1 Ekim – 2 Kasım arasında DG Art Project’te görülebilir.

César Piette hakkında

1982 yılında Fransa’nın Lille şehrinde doğan César Piette, lisans eğitimini güzel sanatlar alanı üzerine tamamladı. 2005-2012 yılları arasında serbest illüstratör olarak çalışmalarına yön veren ve çeşitli video oyun tasarımları yapan sanatçının çalışmalarında ustalıkla kullandığı geleneksel teknikler, figüratif resme olan bağlılığını ön plana çıkarıyor. Çalışmalarında tasarım, fotoğrafçılık ve reklamcılıkla kesişen üç boyutlu efektler barındıran Piette; tek renkli katmanlar, perspektif, ışık, kompozisyon ve belirgin gölgelendirme tekniklerini öne çıkarırken “Airbrush” tekniği ile “Hiperplastik” görüntüler yaratıyor. Günlük hayatında gördüğü materyalleri çalışmalarına taşıyarak klasik temalar oluşturan César Piette; eserlerinde çıplak figür, kuş ve vanitas motiflerine sıkça yer veriyor. Yüksek lisans eğitimini grafik sanatlar ve tasarım alanı üzerine tamamlayan Piette, sanat tarihi referansıyla yapay nesnelere vurgu yaptığı ve ilhamını günlük hayattan aldığı çalışmalarına Almine Rech Gallery temsilinde Côte d’Azur’da devam ediyor.











