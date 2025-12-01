Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Aralık ayına özel, sınırlı sayıdaki araçta uygulayacağı yeni kampanyasını duyurdu. T10X hem de T10F'i kredi fırsatıyla satıyor. Öte yandan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022'de ilk kez banttan inişinin 3. yılını kutlarken, Avrupa'da satışlarına başladı. İşte 12 ay yüzde sıfır faizli kredi kampanyasının detayları.
Togg, T10F modeli için 1 milyon TL tutarında 12 ay yüzde sıfır faizli, stoklarla sınırlı bir kredi kampanyasını duyurdu. Doğuştan elektrikli Togg'larda kampanyalar devam ediyor. Fiyat politikası ve kredi imkanlarıyla öne çıkan ve avantajlı duruma geçen Togg'ları tamamen kredili satışa sundu. Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, hem T10X hem de T10F'i kredi fırsatıyla satıyor.
TOGG FİYATLAR NE KADAR?
Togg T10F, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor. Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.
TOGG SIFIR FAİZLİ, UZUN VADELİ, YÜKSEK TUTARLI KREDİ AVANTAJI
Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanarak satın alınan ürünlerin taksitlerini ödemek her geçen yıl daha da düşük maliyet sunuyor. Özellikle kurumsal krediyle alınan Togg'larda gider kalemleri arttıkça vergiden düşüş de yaşanıyor ve böylece kurumsal müşteriler uzun vadede alınan araçtan kar elde etmiş oluyor.
Bireysel müşterilere Togg T10F V1-V2'de 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 liraya, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 617 liraya, T10F 4More'da 1 milyon lira krediye, 12 ay vade, yüzde faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,30 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 604 lira oluyor.
Kurumsal müşterilere Togg T10F V1-V2 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 lira, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık ödemesi 71 bin 923 lira, T10F 4More 1 milyon lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 83 bin 334 lira ödeme, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık 71 bin 923 liraya sahip olunuyor. Böylece kurumsal müşteriler Togg T10F'i para ödemeden tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.
Togg T10X V2'de bireysel müşterilere 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 liraya, 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,48 faiz oranıyla aylık 70 bin 91 liraya, T10X 4More 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,3 oranında faiz oranıyla aylık 68 bin 604 lira ödenerek alınabiliyor.
T10X 4More kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 oranında faizle aylık ödemesi 71 bin 923 liraya geliyor.
Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe açılan Togg, bu ülkede teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
Togg'dan yapılan açıklamada, Almanya'da teslimatların hız kesmeden sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Togg, Almanya’da kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe açılan yerli otomobil, aynı ay Münih'te kapılarını açan dünyanın önde gelen mobilite fuarı IAA Mobility 2025'te kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.
Burada açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlatmıştı.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamada, Almanya'dan sonra Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istediklerini kaydetmişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 Ekim'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Almanya'ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.
Devam eden süreçte Togg, Almanya'da ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022'de ilk kez banttan inişinin 3. yılını kutlarken, Avrupa'da satışlarına başladı.
T10F, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. Araç, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, markanın ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.
T10F, Türkiye elektrikli otomobil pazarında zirveye yerleşti
Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı. Yerli otomobil, ekimde 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu.
T10X ve T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.