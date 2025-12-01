MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMALAR: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olur?

MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinde enflasyona ilave olarak toplu sözleşme devreye girecektir. Yıllık enflasyon hedefi olan %31-%33'e uyguladığımız zaman şu şekilde bir tablo çıkmaktadır:

Eğer yıl sonu enflasyon %31 çıkarsa memur ve memur emeklilerine zam oranı %18.70 olur. Enflasyon %32 çıkarsa zam oranı %19.60 olacaktır. Yıl sonu enflasyon %33 olursa memur ve memur emeklilerine zam oranı %20.51 olur.