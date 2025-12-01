Yeni Şafak
Baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! barajlar alarm veriyor

09:541/12/2025, Pazartesi
İSKİ baraj doluluk oranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış düştü. Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti. İşte İSKİ baraj doluluk oranları.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış düştü.

Diğer yılların ekim ayında barajlara düşen yağış miktarı 2015'te 107,41 milimetre, 2016'da 30,68 milimetre, 2017'de 88,96 milimetre, 2018'de 31,08 milimetre, 2019'da 46,65 milimetre, 2020'de 106,88 milimetre, 2021'de 60,03 milimetre, 2022'de 43,32 milimetre, 2023'te 39,24 milimetre, 2024'te 22,97 milimetre ölçüldü.

Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti.

İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının ortalama doluluk oranı 1 Ekim'de yüzde 28,49 olurken, 31 Ekim'de 22,96 olarak ölçüldü.

Barajlardaki bir aylık düşüş oranı yüzde 5,53 oldu. Kentte, ekim ayında günlük ortalama su tüketimi, 3 milyon 143 bin metreküp olarak gerçekleşti. Melen ve Yeşilçay'dan ekimde toplam 36 milyon 873 bin 966 metreküp su temin edildi.

İSKİ 1 ARALIK PAZARTESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan veriye göre barajlardaki son doluluk oranı % 18,38 olarak kaydedildi.

  • Ömerli: 15,13
  • Darlık: 27,99
  • Elmalı: 49,32
  • Terkos: 20,59
  • Alibey: 11,04
  • Büyükçekmece: 19,88
  • Sazlıdere: 17,98
  • Istrancalar: 26,16
  • Kazandere: 2,79
  • Pabuçdere: 2,88

