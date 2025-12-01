6.5 MİLYON MEMUR VE 4C'LİYE ENFLASYON ZAMMI HESAPLANDI: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışına ilişkin önemli bir işaret daha ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği’nin kasım ayı anket sonuçları paylaşıldı ve beklentiler, enflasyon farkı ile zam oranının nasıl şekilleneceğine dair kritik ipuçları sundu. Böylece, hangi kesime ne kadar artış yapılacağına yönelik hesaplamalar yeniden gündemdeki yerini aldı.

1 /5 Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren ocak zammı için yeni veriler açıklandı. Finansal Kurumlar Birliği’nin kasım anketi, enflasyon farkı ve maaş artışlarına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, zam hesaplamalarının yeniden değerlendirilmesine neden olurken hangi grubun ne kadar artış alacağı konusu yeniden tartışılmaya başlandı.

2 /5 MEMUR VE EMEKLİLERDE ZAM HESABI KESKİNLEŞİYOR: ENFLASYON FARKI GENİŞLİYOR DÖRT AYDA YÜZDE 5’LİK FARK BİRİKTİ TÜİK’in Temmuz–Ekim dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon verisi %10,25 oldu. Bu rakam, memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda %5 enflasyon farkının oluştuğu anlamına geliyor. Toplu sözleşme kaynaklı %11’lik zam da hesaba katıldığında, Ocak ayına yaklaşırken memurların şimdiden %16,55’lik artışı garantilediği görülüyor.

3 /5 BEKLENTİ ANKETİ ZAM SENARYOSUNU GÜNCELLEDİ Kasım ve Aralık enflasyonu beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak hazırladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin yeni sinyaller verdi.

4 /5 Anket sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE tahmini %32,08 düzeyinde. Bu senaryoda: Enflasyon farkı: %7,81 Toplam artış: %11’lik sözleşme zammı + enflasyon farkı = %19,67 Uzmanlara göre bu oran, ocak ayı maaş hesaplamaları için artık güçlü bir referans haline gelmiş durumda.