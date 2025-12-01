Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
6.5 MİLYON MEMUR VE 4C'LİYE ENFLASYON ZAMMI HESAPLANDI: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

6.5 MİLYON MEMUR VE 4C'LİYE ENFLASYON ZAMMI HESAPLANDI: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

12:491/12/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışına ilişkin önemli bir işaret daha ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği’nin kasım ayı anket sonuçları paylaşıldı ve beklentiler, enflasyon farkı ile zam oranının nasıl şekilleneceğine dair kritik ipuçları sundu. Böylece, hangi kesime ne kadar artış yapılacağına yönelik hesaplamalar yeniden gündemdeki yerini aldı.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren ocak zammı için yeni veriler açıklandı. Finansal Kurumlar Birliği’nin kasım anketi, enflasyon farkı ve maaş artışlarına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, zam hesaplamalarının yeniden değerlendirilmesine neden olurken hangi grubun ne kadar artış alacağı konusu yeniden tartışılmaya başlandı.

MEMUR VE EMEKLİLERDE ZAM HESABI KESKİNLEŞİYOR: ENFLASYON FARKI GENİŞLİYOR

DÖRT AYDA YÜZDE 5’LİK FARK BİRİKTİ

TÜİK’in Temmuz–Ekim dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon verisi %10,25 oldu. Bu rakam, memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda %5 enflasyon farkının oluştuğu anlamına geliyor. Toplu sözleşme kaynaklı %11’lik zam da hesaba katıldığında, Ocak ayına yaklaşırken memurların şimdiden %16,55’lik artışı garantilediği görülüyor.

BEKLENTİ ANKETİ ZAM SENARYOSUNU GÜNCELLEDİ

Kasım ve Aralık enflasyonu beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak hazırladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin yeni sinyaller verdi.

Anket sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE tahmini %32,08 düzeyinde.

Bu senaryoda:

Enflasyon farkı: %7,81

Toplam artış: %11’lik sözleşme zammı + enflasyon farkı = %19,67

Uzmanlara göre bu oran, ocak ayı maaş hesaplamaları için artık güçlü bir referans haline gelmiş durumda.

TABAN AYLIKLARDA YÜKSELİŞ KAPIDA

Beklentinin gerçekleşmesi halinde taban aylıklardaki artış, memur ve memur emeklisi maaşlarında ciddi bir iyileşme yaratacak.

En düşük memur maaşı

Mevcut: 50.503 TL

Beklenen zam + 1.000 TL taban aylık artışıyla: 61.437 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

Mevcut: 22.672 TL

Öngörülen artışla: 28.132 TL

Kritik zam oranları, Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak nihai enflasyon verisiyle kesinleşecek.

#Emekli
#memur maaş
#memur maaş zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı