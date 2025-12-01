Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (1 Aralık 2025) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

1/12/2025, Pazartesi
1/12/2025, Pazartesi
Benzine indirim mi geldi? Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 1 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 1 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


1 Aralık Pazartesi günü ise benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.







İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin: 54.22 TL

Motorin: 54.88 TL

LPG: 27.08 TL



Ankara


Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.08 TL

LPG: 27.60 TL



İzmir


Benzin: 55.55 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL


