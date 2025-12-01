Analistler altın fiyatında yukarı hareketin 4290 dolara kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Yaşanacak bir geri çekilmede destek 4208 dolarda.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve uzun süren hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in faizleri yeniden indirebileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar şu anda %87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak imalat ve özel istihdam verilerini, politika toplantısı öncesi faiz indirim olasılığına dair sinyaller için yakından takip ediyor.