Altın fiyatları, Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı toplantı sonrası faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti ile 5 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın 5795 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da gram altın ise 5894 TL'den alıcı buluyor. İşte 1 Aralık çeyrek, yarım, cumhuriyet altını fiyatları.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altın haftanın ilk işlem gününde beş haftanın zirvesine çıktı. Günün erken saatlerinde ons altın 4.240 doları aştı. İşte 1 Aralık 2025 gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları.
1 Aralık Pazartesi saat 10:30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde
Gram ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.793,84 TL
Gram altın satış fiyatı 5.794,58 TL
Çeyrek altın fiyatı
9.522,00 TL
9.607,00 TL
Yarım altın fiyatı
19.044,00 TL
19.214,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
37.972,00 TL
38.275,00 TL
Analistler altın fiyatında yukarı hareketin 4290 dolara kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Yaşanacak bir geri çekilmede destek 4208 dolarda.
Fed yetkililerinin açıklamaları ve uzun süren hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in faizleri yeniden indirebileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar şu anda %87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak imalat ve özel istihdam verilerini, politika toplantısı öncesi faiz indirim olasılığına dair sinyaller için yakından takip ediyor.